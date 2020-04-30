研華Q1純益減二成 EPS 1.85元 保守看下半年企業需求

工業電腦龍頭研華 (2395-TW) 今 (29) 日公告第一季財報，受疫情影響，稅後純益 12.95 億元，季減 23.8%、年減 19.7%，每股純益 1.85 元，研華表示，第二季 B/B 值逐步復甦，缺料問題也在 5 月中可望解決，但受到疫情導致商業活動減少，恐衝擊下半年企業訂單需求。

研華第一季營收 109.64 億元，毛利率 39%，季減 0.1 個百分點、年增 0.6 個百分點；營益率 14.7%，季檢 3.2 個百分點、年減 0.4 個百分點，稅後純益 12.95 億元，季減 23.8%、年減 19.7%，每股純益 1.85 元。

展望第二季，研華表示，中國市場有明顯的反彈，北美市場則回復以往正常水平，但歐洲地區則尚未明顯復甦；雖然目前 B/B 值呈現回升，但各地保持社交距離，造成商業活動減少，將影響企業下半年需求。

回顧第一季營運，研華指出，嵌入式運算核心事業群 (EIoT) 與應用電腦事業群 (ACG) 表現相對穩定，但工業物聯網事業群 (IIoT)、物聯雲事業群 (CIoT) 與智能服務事業群 (SIoT) 復工之後，受到零組件缺貨問題，營收下滑。

若以區域而言，第一季大部分地區受到停工與物流影響，僅台灣逆勢成長，營收占比來看，北美 30%、歐洲及中國各 18%、日韓共 11%、台灣 8%。

研華強調，將積極投資各式線上工具，保持與客戶之密切聯繫，同時審慎的追蹤收款情況，健全現金流，以準備疫情後的復甦。