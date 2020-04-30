損害低於預期！標普汽車類股強勢反彈

美股汽車成份股週三 (29 日) 大漲，由於第一季度初步業績，顯示汽車業雖受到新冠肺炎 (COVID-19) 的衝擊，但損害程度不如市場預期嚴重，激勵該版塊上揚。

涵蓋 GM、福特等 7 家車商與零組件廠的標普 500 汽車暨零組件指數 (S&P 500 Automobiles & Components Index) 是汽車類股指標，其週三漲幅高達 6.7%，優於同期標普 500 指數的上漲 3.1%。

該指數中漲幅最大的公司包括庫博標準 (Cooper-Standard Automotive)、汽車動力系統製造商 American Axle & Manufacturing、Adient、Fox Factory、哈雷摩托車 (Harley-Davidson) 和偉世通 (Visteon)。

大摩分析師 Adam Jonas 在報告中寫道：「汽車需求不會再像市場擔憂的那樣下滑，我們認為汽車類股現在已經開始定價。」

儘管該汽車類股指標在週三回彈，不過由於疫情的恐慌蔓延美股，該指數自 2 月中旬以來，累計下跌 27%，而同期標普 500 指數僅下跌 13%。



然而調研機構 J.D. Power 本月初數據顯示，美國 4 月份汽車銷量跌幅放緩，不如市場預期中嚴重，不會再像疫情爆發後頭一個月那樣，在中國和西歐國家出現巨幅下滑，讓美國車市有望在嚴峻的疫情之中喘口氣，而投資人情緒有望開始改善。

再加上，修訂後的聯邦規定，將汽車銷售視為「必不可少」的服務，進一步強化市場信心。

根據瑞典 Autoliv、Veoneer 和美國 Sonic Automotive 等汽車製造商的第一季度業績，表明在疫情的侵襲下，汽車業務仍相當有韌性。

貝爾德分析師 David Leiker 指出，第一季度的營收比預期要好，她建議投資人繼續買入德爾福 (Aptiv)、博格華納 (BorgWarner)、李爾 (Lear)、Littelfuse、邁梭電子和偉世通。

即便福特汽車低迷的業績和巨額虧損財測也有一線希望。

分析師 Adam Jonas 指出：「福特在財務實力上，普遍被視為較弱的全球汽車製造商，然而該福特表示，公司已經獲得足夠的流動性，可以持續到年底，無需大量批發出售單一汽車。」

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