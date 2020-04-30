雙雙漲回高點 醫療保健、生技如何挑？

從 3 月底點以來，生技類股與醫療保健類股分別上漲 35% 與 36%，兩者都逼近年初高點。儘管股價已幾乎漲回最高點，但在人口老化與醫療保健相關支出易增難減的情形下，醫療保健與生技類股前景依然光明。看似差異不大的醫療保健類股與生技類股，你又該如何挑選？

1. 分散風險找醫療保健，集中火力看生技

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 醫療保健與 NASDAQ 生技指數，資料日期: 2020/4/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從持股來看，醫療保健前五大持股分別為嬌生、聯合健康、輝瑞、默克與亞培，不乏遠近馳名的大藥廠；生技類股前五大持股則為安進、賽諾菲、吉利德、福泰與雷傑納榮，大多為先前生技類股狂飆時才為人所知。若從子產業來看，相較於生技類股超過 70% 權重都集中於生物科技公司，醫療保健類股分散於大型製藥、醫療器材製造、生物科技與管理式醫療公司。醫療保健類股適合風險承受度較低者，而生技類股則適合願意承受風險並追求更高報酬的人。

2. 醫療保健偏大公司，生技有資金追捧

從上段的子產業分佈，便可猜到醫療保健類股公司規模應該大於生技類股（大型製藥公司規模龐大）。目前醫療保健類股平均市值為 632 億美元，遠高於生技類股的 55 億美元。較出乎意料的是醫療保健類股近五年平均股東權益報酬率高達 29.2%，但企業價值 / 稅前息前利潤僅 18.8 倍（可用來衡量股票 CP 值，越低代表 CP 值越高），遠低於整體美國股市的 25.3 倍，為各類股中最低者。儘管生技類股近五年平均股東權益報酬率只有 7%，但在投資人仍樂觀看待該產業未來的情況下，企業價值 / 稅前息前利潤高達 43.5 倍。

醫療保健與生技類股比一比

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 醫療保健與 NASDAQ 生技指數，資料日期：2020/4/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 追求穩健，首選醫療保健類股

醫療保健類股防禦性質較強

資料來源：Bloomberg，採標普 500、標普 500 醫療保健與 NASDAQ 生技指數，「鉅亨買基金」整理，資料期間: 1993-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

在股價表現上，醫療保健類股與生技類股也仍有不小的差異。從 1993 年以來，當美國股市近一年漲幅超過 10% 時，生技類股平均表現優於醫療保健類股（美股上漲超過 20% 時，兩者平均報酬率分別為 36.6% 與 30.8%；美股漲幅介於 10% 至 20% 時，兩者平均報酬率分別為 26.9% 與 13.7%）。但在美國股市小漲或是下跌時，醫療保健類股的防禦效果較強（美股近一年下跌 10% 以內時，醫療保健類股仍逆勢上漲 3%；美股近一年跌幅介於 10% 至 20% 時，醫療保健類股平均跌幅僅 5.5%）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

長期選醫療保健、短期選生技

醫療保健與生技類股特色分別是穩健與股價爆發力強，因此，醫療保健類股基金適合單筆進場並長期持有或是定期定額分批進場，生技基金則適合單筆進場，並找尋短期獲利機會。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德世界健康科學基金 A2

>> 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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