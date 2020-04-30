海思中國地區智慧手機處理器首超高通之因：華為熱銷

市場調查機構 CINNO Research 公有今年第一季中國市場手機晶片出貨量排名，華為海思麒麟處理器擠下高通名列第一，市佔率為 43.9%，高通驍龍晶片排名第二，市占 32.8%，聯發科和蘋果分別以 13.1% 和 8.5% 名列第三、第四。

資料來源: CINNO Research, 鉅亨網製表

這個排名是華為旗下的海思麒麟晶片出貨量首度在中國市場超過高通驍龍系列，海思出現這個成績與美中貿易戰激發出的愛國心脫離不了關係。

海思麒麟晶片主要用在華為和華為旗下「榮耀」子品牌上，而高通驍龍晶片主要用在華為以外的 Android 手機。手機處理器排名變化一定程度上反映手機市場銷售量的市場變化。

根據 CINNO Research 每月半導體產業報告顯示，今年第一季受到新冠肺炎疫情等因素的影響，中國智慧手機出貨量出現較大幅度下滑，因此導致智慧手機處理器出貨量與 2019 年第一季相比大減 44.5%，幾乎腰斬。大部分處理器品牌出貨量均出現不同程度衰退。

CINNO 的數據顯示，去年第四季，高通驍龍晶片市占 37.8%，海思麒麟晶片已緊跟在後，市占達 36.5%，而海思則在今年第一季順利超車。

海思智慧手機處理器能不斷攻城掠地背後因素與華為擴大海思晶片購買力道有密切關係。而華為此舉也是因應美中貿易戰下「封鎖華為」所做出的轉變。

在拆解華為手機可發現，華為手機中搭載的海思麒麟處理器比重已高達 90%，採用驍龍晶片的比率已大幅減少。目前華為手機基本上都搭載自主研發的麒麟 990、麒麟 820、麒麟 985、麒麟 810 等晶片。

此外，從 CINNO Research 報告中也可看出，中國智慧手機處理器市場的集中度進一步提升，海思、高通兩大廠組成的領先集團已占逾 3/4 的市占，達 76.7%，與第二集團之間的差距正逐步拉大。

海思在中國市場亮眼表現也帶旺相關個股今 (30) 日股價走勢，如深圳華強股價大漲 3%，其為海思的重要合作夥伴，是海思全系列產品代理商、力源信息則上漲近 3%，該公司是中國電子零組件代理及經銷商，目前已代理多款海思晶片、泰晶科技大漲 5.2%，此公司為中國石英晶振龍頭，晶振產品已通過高通、海思、聯發科等大客戶認證和出貨。

