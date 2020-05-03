〈鉅亨看世界〉航班大減氣象預報跟著失準

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，全球航空業在旅遊需求減少下大砍航班或取消班次，然而在這樣的現象下，也造成氣象預測所需的各項數據收集困難，日本氣象廳就擔憂，氣象預報的準確度將受到嚴重影響，以及預報的可信度也恐將下滑

日本氣象廳為了精準的作出氣象預報，會從飛航於日本上空的飛機上取得各種觀測數據，例如氣溫、風速，以及風向等資料。

在今年的 3 月上旬之前，日本氣象廳每天大約可收到 8 萬筆的觀測資料，但是自從飛機航班於 3 月中旬開始大減後，像是在 4 月 22 日當天，就只拿到不到過去一半的約 3 萬筆觀測資料。

客機航班大減 氣象預報跟著失準? (圖片：AFP)

雖然日本氣象廳表示，由於在氣象預報方面也會利用氣象衛星等，來取得所需的各項觀測資料，所以在目前沒有太大影響，但是從飛機上所收集到的各種觀測數據，有助於提升氣象預報的準確度，在預報技術方面也扮演著重要角色。

為此，日本氣象廳也擔心相關數據若持續減少，對於今後的預報技術將帶來不良影響，很可能造成相關技術的發展出現延宕。

由於客機航班在新冠肺炎的影響下，出現全球性的減班或取消情形，聯合國轄下的世界氣象組織 (WMO) 就表示，他們預估天氣預報的可信度將會逐漸下滑。