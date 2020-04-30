多元都更「多點開花」 新北這3區熱度最高

新北市政府積極推動都更三箭政策，取得階段性的成果，光是今年正是拆除供動土的案件，就達 21 案，累計侯友宜市長任內，已經動工 64 件。新北市城鄉局長黃一平接受本刊專訪時表示，能夠有這樣的成績，在於多元都更「多點開花」的策略奏效，今年目標仍將瞄準多元都更核准破百件。

黃一平表示，自從侯友宜就任新北市長以來，市內開工動土的多元都更案件，已經來到 64 件，其中危老都更就有 28 件，比率高達 4 成 4，一般都更也有 15 件，值得一提的是，防災都更動土達 11 件，位居第三大宗類型。另外簡易都更動工 7 件，整建維護則有 3 件。

黃一平表示，若以各行政區的分析，這 64 件當中，板橋區和新莊區各有 10 件，中和也有 8 件，是目前新北市都更的前三大熱區。

黃一平強調，新北市是全國最快達到危老核准破百件的縣市，目前危老都更已累計核准 120 件，目前希望持續保持多元都更，多點開花的進度，目標每年達到多元都更核准破百件，並且在 2022 年，達到至少核准 550 件的目標。

黃一平表示，都更三箭政策的第三箭，就是以防災角度，優先協助危老建築，再搭配行動治理，提出解決方案，協助住戶遠離危險的居住環境，目前已經完成好幾個指標性大案，例如淡水東來大廈已經拆除完畢，五股西雲路社區則是第一個使用代拆機制，達成公私協力快速促成都更，目前也已經拆除完畢。

另外，蘆洲水湳街都更案，是新北首次引用防災條例，黃一平表示，這使得該案成為市內第一個防災型都更案例，具有高度指標性，另外蘆洲民義段海砂屋，在住民團結下，合力談下未同意戶，成為自力更新的典範。

黃一平表示，原本防災都更，法源來自於新北市政府在 2018 年 3 月 21 日起公布實施的「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」，主要是對於結構安全疑慮的建築物，以簡便快速的流程，協助民眾重建或整建維護，但是這個自治條例只有 2 年施行期限，今年 3 月 22 日已經截止申請。所以為了持續推動防災型都更，市府又訂定「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，執行方式和防災自治條例一樣，該要點實施 3 年，等於是讓防災都更的容積獎勵，延長 3 年，這樣就能夠鼓勵民眾參與政策。

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