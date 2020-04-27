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毛胚屋新手裝潢入門全攻略

設計家 - Decorate (來源：設計家 - Decorate)
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毛胚屋裝潢費用大概是多少？毛胚屋購買起來真的比較便宜嗎？關於毛胚屋究竟划不划算，是很多人都在問的熱門裝修問題，從表面上來看毛胚屋較標配屋每坪售價少 2 到 5 萬，似乎毛胚屋是很適合小資族的選擇，但事實上真的有那麼簡單嗎？以下將為你整理毛胚屋的各種眉角，讓你購買毛胚屋不吃虧！

毛胚屋裝潢費用大概是多少？毛胚屋購買起來真的比較便宜嗎？關於毛胚屋究竟划不划算，是很多人都在問的熱門裝修問題，從表面上來看毛胚屋較標配屋每坪售價少 2 到 5 萬，似乎毛胚屋是很適合小資族的選擇，但事實上真的有那麼簡單嗎？以下將為你整理毛胚屋的各種眉角，讓你購買毛胚屋不吃虧！

一、 毛胚屋定義

在講述毛胚屋裝潢與預算之前，先來搞清楚毛胚屋的定義！毛胚屋指的是建照申請通過且已灌漿完成的房屋類型，無論是外牆或室內都還沒有貼磁磚、鋪地板，整間毛胚屋只有基本的隔間，有的甚至連鐵窗都還沒有裝設，房屋呈現完全沒有美化的狀態。而正是因為毛胚屋可變動的彈性很高，所以吸引很多大坪數、豪宅屋主購買，以便他們能打造出理想中的居家樣貌。

毛胚屋可變動的彈性很高，也能夠保留建築的粗獷風味。｜看更多毛胚屋裝潢

毛胚屋可變動的彈性很高，也能夠保留建築的粗獷風味。

二、 毛胚屋、預售屋、標配屋、實品屋的差異

不少人會把毛胚屋跟預售屋混為一談，或是不知道該選擇毛胚屋、標配屋或是實品屋，這邊簡單列舉出這幾種屋型的定義與優缺點，購買之前不妨參考看看囉！

1. 預售屋：
預售屋指的是那些尚未建造或仍在建造的房屋，通常只能透過建商提供的示意圖、模型或樣品屋來想像成品，其優點是方便跟建商溝通客變，不管是格局還是水電都很好更動，缺點是需要等待 2 到 3 年的時間才能完工，而且成品也容易跟預期有落差。

預售屋方便溝通客變，但施工時間較長、容易有落差。｜看更多預售屋裝潢

預售屋方便溝通客變，但施工時間較長、容易有落差。

2. 毛胚屋：
相較於預售屋充滿不確定性，毛胚屋則是擁有一定的房屋雛形，但仍舊需要大量的裝潢及美化，其優點是室內的隔間、建材、軟裝都可以按照自己喜好去做搭配，在購買的時候也較標配屋、實品屋便宜，缺點是需要裝潢半年至 1 年才能入住，而且很容易一不小心就超出原本的裝潢預算，整體來說未必比較便宜。

毛胚屋購買時較便宜，但很容易超出原本裝潢預算。｜看更多毛胚屋裝潢

毛胚屋購買時較便宜，但很容易超出原本裝潢預算。

3. 標配屋
標配屋簡單來說就是建商剛蓋好的新成屋，像是基本的隔間、廚具、衛浴等配備都已齊全，其優點是可以大幅省下裝潢費用，只要添購家具、家電即可快速入住，但缺點就在於建商給的都是基本建材與設備，如果沒有特別地裝潢或佈置居家，就很難彰顯出個人風格。

標配屋可以找設計師針對重點裝潢，來凸顯自我風格。｜看更多標配屋裝潢

標配屋可以找設計師針對重點裝潢，來凸顯自我風格。

4. 實品屋
一卡皮箱即可入住，是實品屋或說裝潢屋最吸引人的賣點，消費者在購買房屋時就包含裝潢跟主要家具、家電，其優點在於房屋貸款時可以將裝潢款一併算入，而且也不用等待裝潢時間，缺點則是裝潢品質難以掌握、格局未必符合實際需求、水電基礎工程可能有疏漏，這都是購買實品屋的風險所在。

實品屋不需要等待裝潢時程，但實際居住未必符合需求。｜看更多實品屋裝潢

實品屋不需要等待裝潢時程，但實際居住未必符合需求。

三、 毛胚屋裝潢的常見 Q & A

Q1：毛胚屋裝潢究竟要不要找設計師？
A1：無論是不是毛胚屋都會遇到是要找設計師還是工班裝潢的問題，由於毛胚屋基本上就是「家徒四壁」的狀態，包括建材的挑選、格局的規劃、管線的配置、家具的擺設都必須從零開始，所以建議還是找專業設計師全盤考量會比較保險，尤其可以先搜尋有老屋翻新或毛胚屋裝潢經驗的設計師，會更加理想喔！

毛胚屋建議找有老屋翻新或毛胚屋裝潢經驗的設計師。｜看更多毛胚屋裝潢

毛胚屋建議找有老屋翻新或毛胚屋裝潢經驗的設計師。

Q2：毛胚屋交屋驗房該怎麼看？
A2：毛胚屋在交屋的時候，建議可以請專業設計師或驗房師陪同，他們可以幫忙檢查水管漏水或水泥打底等一般人不熟悉的細節，因為建商點交毛胚屋時通常都會要求簽立切結書，日後若是遇到麻煩的屋況問題，這樣就很難跟建商釐清與究責，無可奈何的情況下導致入住時間延誤、裝潢費用暴增，不如一開始就交給專業更為妥當。

毛胚屋在交屋驗房時，建議請設計師或驗房師陪同。｜看更多毛胚屋裝潢

毛胚屋在交屋驗房時，建議請設計師或驗房師陪同。

Q3：毛胚屋裝潢費用怎麼評估？
A3：毛胚屋裝潢費用大多會花在泥作、水電、隔間、窗戶等基礎工程上，再來才是後續的木作、磁磚等細節，所以也可以把毛胚屋裝潢類比成「輕量級」的老屋翻新，如此一來裝潢費用大約會落在每坪 5 到 8 萬，假設是 40 坪的房子就至少需要花費 200 萬到 320 萬的裝潢費，價格的落差全看毛胚屋的屋況以及你選擇的建材而定。加總來看，毛胚屋裝潢費用會高於一般標配屋（新成屋），畢竟需要涵蓋基礎工程的施工成本，導致所有費用計算起來不一定比標配屋更低，這點十分值得注意。

毛胚屋裝潢費用取決於毛胚屋的屋況以及選擇的建材。｜看更多毛胚屋裝潢

毛胚屋裝潢費用取決於毛胚屋的屋況以及選擇的建材。

Q4：毛胚屋裝潢時間大概要多久？
A4：就跟上述一樣，毛胚屋裝潢必須從泥作等基礎工程開始做起，因此裝潢時間大概會是半年到 1 年的時間，建議可以從交屋時間開始計算，跟設計師、工班溝通一整年的裝潢日程，當然實際的施工情況多少都會有延宕，這部分也是購買毛胚屋時就該考量的重點。

毛胚屋裝潢時間約為半年到 1 年，必須納入購買考量。｜看更多毛胚屋裝潢

毛胚屋裝潢時間約為半年到 1 年，必須納入購買考量。

Q5：什麼階段該請設計師進場？
A5：一般是建議從交屋驗房階段就可以請設計師陪同，畢竟這樣也能讓設計師早點掌握實際屋況，不過若是此階段交給驗房師處理的話，設計師最晚要在水電及隔間工程施工前一個月，把平面配置圖和水電配置圖準備妥當，交給建商工務部進行審查與變更，因此越早選定專業設計師並與其溝通簽約，越能避免拖到後續時程。

越早選定專業設計師，越能避免拖到毛胚屋裝潢時程。｜看更多毛胚屋裝潢

越早選定專業設計師，越能避免拖到毛胚屋裝潢時程。

四、 到底該不改購買毛胚屋

回到最一開始的問題：「毛胚屋購買起來真的比較便宜嗎？」答案是肯定的，但是後續的裝潢費用與溝通過程等等，其實對第一次買房的屋主來說，在經濟跟心力上的負擔是較為沉重的，但如果你的預算足夠又有做好事前功課，毛胚屋確實可以從無到有打造出夢想中的家園，建立專屬自己的居家風格，就看你要如何取捨囉！

毛胚屋裝潢比較適合預算充沛且準備功課足夠的屋主。｜看更多毛胚屋裝潢

毛胚屋裝潢比較適合預算充沛且準備功課足夠的屋主。

圖片提供 維耕設計、宅即變空間微整型、浩室設計、蟲點子創意設計、爾聲空間設計、豐聚室內設計、甘納空間設計、得比空間設計、頤樂空間設計、京璽國際股份有限公司 / 京築聯合室內裝修有限公司、爾立室內設計
 

 

 

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