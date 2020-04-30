〈瑞昱法說〉PC、網通產品扮主力 Q2營運可望季增個位數 挑戰續創新高

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (30) 日舉辦線上法說會，展望第 2 季，副總黃依瑋表示，受惠遠距教學、居家辦公，PC 與網通產品需求增加，營運審慎正向看，法人估營收可望季增 5 % 至 10%，挑戰續創新高。

黃依瑋指出，4 、5 月訂單樂觀，6 月仍難以評論，以產品線來看，PC、路由器與網通設備等訂單能見度高，能見度較低的則是電視、IOT 等消費性產品。

瑞昱 PC 相關產品占整體營收比重約 3 成，第 1 季受季節性因素，業績明顯下滑，不過第 2 季由於在家工作與學習驅動需求成長，PC 市場轉佳，預計業績將回升。

此外，瑞昱的網路交換器、乙太網路等網通設備，同樣受惠連線需求增加，已感受到成長力道，且 TWS(真無線藍芽耳機) 訂單也回流，均有助第 2 季營運。

電視方面，黃依瑋指出，由於客戶期待搭上東奧商機，提前在第 1 季拉貨，不過隨著各項運動賽事延後，拉貨力道趨緩，估第 2 季業績將下滑。

展望後市，黃依瑋認為，雖然遠距教學、居家辦公推升相關產品成長，不過，由於很多國家實施封城，以及限制非必要的交通及活動，帶來經濟衝擊是前所未有的，瑞昱將持續密切關注。