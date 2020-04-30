〈金寶攻醫療〉5月起啟動口罩、呼吸器產線 醫療營收比重上看1成

因應全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情升溫，金寶 (2312-TW) 今 (30) 日舉辦防疫產品發表會，結合旗下 3D 列印、機器人與 Hi Mirror 子公司，推出 20 多種防疫醫療產品，金寶總經理沈軾榮表示，5 月起將在泰國、菲律賓、美國廠區建置口罩、呼吸機產線，預期未來 2 年內醫療產品營收比重將拉升至 5-10%。

沈軾榮表示，金寶在全球 4 個廠生產醫療產品，分別在泰國、菲律賓、巴西、美國，過去產品涵蓋 3D 口腔類、偏頭痛、糖尿病醫療產品，5 月起結合子公司生產能力，將在巴西、菲律賓、泰國分別生產口罩，月產能達 200 萬片，也規劃在泰國、菲律賓生產呼吸機，初期規劃 1500 套。

沈軾榮進一步指出，相關產品認證持續進行中，預計 5 月起將開始正式生產，口罩初期供應泰國、菲律賓為主，剩餘再外銷出口；呼吸器初期將以供給醫療源不足、輕症患者為主，並正與客戶商討第 3 季起在美國製造急重症所需的呼吸器。

金寶今年在全球疫情發展下，大舉進軍醫療市場，沈軾榮也以防疫商店形容金寶，且醫療產品雖然毛利較高，但需 3-5 年時間發酵，而金寶在既有廠房已獲醫療認證的優勢下，時程可望大幅縮短。

金寶今也展示推出結合 3D 列印、AI 等高科技研發的防疫產品，包含呼吸器、 3D 防護面罩、額溫測量鏡、防疫機器人等。