〈台達電法說〉訂單能見度轉佳 已可看到部分Q3需求

台達電 (2308-TW) 今 (30) 日召開線上法說會，董事長海英俊認為，第二季開始訂單能見度轉佳，第三季也已經看到一部分，動能來自筆電、資料中心急單，帶動電源、風扇、被動元件等零組件，工業自動化 (IA) 等產品需求復甦。

台達電第一季受疫情、成本增加影響，費用大增，純益 20.67 億元，創 11 年來低點，季減 59%、年減 38.7%，每股純益 0.8 元。

展望第二季，海英俊指出，中國廠區運作恢復正常，加上遠距防疫帶動，筆電、資料中心需求暢旺，相關電源、風扇及被動元件等零組件需求不錯，工業自動化需求也隨著中國復工、全球投入口罩、呼吸器生產，需求強勁反彈。

台達電旗下的被動元件廠乾坤，目前受惠需求攀升，產線稼動率滿載，也持續在中國擴產，預估今年業績將優於去年；網通廠達創在需求帶動、產能轉移至泰國的情況下，今年也將恢復成長力道。

不過，受到歐美持續封城停工影響，海英俊認為，車用訂單不如預期，樓宇自動化也受影響，而 5G 電信基礎建設雖有動一點，但很多工程還是沒辦法做，狀況同樣保守。

目前東南亞菲律賓、馬來西亞國家延後解禁時辰，導致部分材料出現缺料情形，海英俊指出，原料庫存都還充足，但若禁令延長的確有風險，已開始尋找替代料原因應。

產能方面，執行長鄭平指出，現階段中國產能比重 67-68%，短時間不會再將低，但台灣、泰國等地擴產、產線優化將持續推動，至於印度廠原訂第二季上線，但工程進度受疫情影響稍微落後，全年資本支出則維持上季所說的 175 億元不變。