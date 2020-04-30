多國鋼板低價銷台衝擊市場 國內業者不排除提貿易救濟捍衛

全球鋼鐵業受到疫情影響，呈現供過於求的情況，低價鋼材流竄衝擊市場，鋼鐵公會今 (30) 日指出，近期觀察鋼板進口數量明顯遽增，其中俄羅斯、土耳其、馬來西亞等國更出現疑似以低價傾銷台灣的情況，國內業者也不排除提出貿易救濟，以防止低價大量外貨對國內市場的侵害。

自肺炎爆發以來，各國政府為防止疫情擴散，紛紛祭出如鎖國、封城等嚴格管制措施，鋼鐵主要下游產業如汽車、機械及營建等業者亦因各國實施保護管制措施被迫停工，造成國際用鋼需求遽減，歐、美、日、印等各大鋼廠被迫進行史上最大規模減產，全球鋼廠面臨前所未有慘況。

鋼鐵公會指出，在各國鋼鐵內需驟減、行情疲軟及庫存水位明顯堆高等因素下，部分國家鋼廠為去化產能及過剩庫存，不惜以低於正常價格之行情大量拋售入侵台灣市場，對國內同樣深受疫情影響而正處經營存亡之際的鋼鐵業而言，無疑是雪上加霜。

鋼鐵公會表示，依照海關進出口統計資料，近期發現鋼材進口數量有遽然增加趨勢，且進口價格明顯低於市場合理行情，恐已有傾銷疑慮，其中鋼板進口數量明顯遽增，第 1 季進口數量已高達 12.4 萬公噸，較去年同期進口 6 萬公噸年增超過 1 倍。

其中，自俄羅斯進口鋼板數量已高達 4 萬噸，較去年同期 2.5 萬噸相比大幅增加 60%，平均進口單價跌幅更高達 16%；土耳其過去兩年鋼板未銷台，但第 1 季突以遠低於市場行情之價格，銷台達 1 萬餘噸；馬來西亞進口鋼板數量也已低價銷台 1 萬餘噸，對國內市場造成相當衝擊。

鋼鐵公會強調，若大量低價進口鋼品銷台情況持續猖獗，致嚴重影響國內鋼鐵產業結構與產銷秩序，國內鋼鐵業者不排除在必要時，向政府提出貿易救濟，以防止低價大量外貨對國內市場的侵害。