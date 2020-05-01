剛需買盤支撐  央北建案2個月賣60%

不受疫情影響，自住置產買盤需求仍然強勁。新店央北重劃區 2019 年第四季預售案穩站 6 字頭後，3 月以來台灣疫情控制得宜，北市信義、大安、中正與小碧潭、華城等區域置產客理性出價，大陸建設、潤泰、長虹、國泰等一線建商持續布局，日前區內指標建案傳出 2 個月內創造銷售 60% 佳績，房地產的保值性再獲證明。

日前曾有網友發問，央北 2 房要價近千萬是否太貴，卻得到其他網友「央北一直都這麼貴」、「其他房屋價格更高」的回覆。新聯陽廣告專案經理喻廉承表示，2019 年「國美中央新村」、「九昱希爾登」、「國泰豐格」等預售案，確立 55 至 58 萬元的打底行情，同年第四季即站上 6 字頭，宏普、長虹、潤泰等建商也宣布推案，6 字頭房價正式定錨。相較大坪林周邊 5 年中古屋 70 萬元以上行情，價格仍有競爭力。

喻廉承分析，「鐫画」在農曆年前開放看屋、詢問度高，但年後受到疫情干擾、影響購屋者信心，「因此公開前一週，我們決定先開放客戶下訂來測試市場水溫，想不到一次下訂了 20 組，更加速了我們決定 3/7 進場的信心。」

大陸建設導入「琢青」設計團隊 HANDEL 建築師，客戶對國際品味認同度高。

大陸建設早年在華城地區推出「青山鎮」、吸引雙北地區自營商、企業主以及退休族入住，並累積高品牌知名度；此次導入操刀「琢青」建築團隊的 HANDEL ARCHITECTS LLP 為建築設計外觀，客戶價格認知與品牌認同共識高，已購客中近 30% 屬於第一次看屋就下訂的買盤；而二次回籠的看屋客，發現鎖定的戶別正快速成交，更縮短了成交考慮期。

他分析，央北重劃區進入信義計畫區、敦南商圈僅需 10 至 15 分鐘車程，與信義區、中正區價差 20 至 30 萬元以上，與北市高連結的地緣關係，「鐫画」31 坪 2000 多萬、55 坪 4000 多萬的價位優勢，成為 30 至 40 歲菁英首購、換屋以及退休族群青睞主因。

公設由知名設計師李瑋珉操刀，打造飯店式門廳、交誼廳，引入戶外綠意。

「鐫画」位於央北一路、斯馨一路口、 基地面積 931 坪、規劃單棟地上 19 層建築，建蔽率 25.45%，留設數百坪中庭花園，社區總戶數 89 戶、零店面規劃。

公設由知名設計師李瑋珉操刀，1 樓挑高 7 米 6，打造飯店式 2 進門廳、交誼廳、圖書室，中庭內更則有一棟結合廚藝教室、宴會等多功能使用的獨立會館。2 樓有健身房、瑜伽室，窗景視野面對中庭。住宅標準層 3 樓以上，單層 5 戶、雙電梯，坪數 31 至 55 坪，小 3 房至 4 房，得房率達 62%。

「鐫画」現場樣品屋實景，戶戶採光良好，建材配備採國際知名品牌為主。

「鐫画」基本資料

投資建設: 大陸建設

營造工程: 大陸工程

建築規劃: 紐約漢德建築師事務所 + 三大建築師事務所

產品規劃: 31-55 坪

接待中心: 新北市新店區央北二路 & 斯馨一路

連絡電話:(02)2922-5888

建築代銷: 新聯陽機構 - 新聯祥廣告

個案官網：https://reurl.cc/D94VX5