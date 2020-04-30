華邦電Q1虧損收斂 每股虧0.02元

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (30) 日公告第 1 季財報，受惠疫情帶動的遠距應用需求成長，加上供需趨於平衡，記憶體市況轉佳，單季稅後虧損 8685 萬元，較上季虧損收斂，每股虧損 0.02 元。

華邦電第 1 季營收 115.49 億元，季減 7.26%，年增 6.08%，毛利率 24.13%，季增 2 個百分點，年減 7.55 個百分點，營益率 0.28%，較上季的 - 1.1% 轉正，年減 5.71 個百分點；稅後虧損 8685 萬元，較上季虧損收斂，但較去年同期轉虧，每股虧損 0.02 元。

對於後市展望，華邦電副執行長詹東義日前表示，即便有肺炎疫情的不確定因素影響，今年記憶體產業仍將迎來好年，供需趨於平衡，下半年甚至可能供不應求。

詹東義也表示，Flash 整體毛利率表現相當穩定，看好 NOR Flash 與 SLC NAND 上半年就會達供需平衡，在真無線藍牙 (TWS) 耳機、物聯網、5G、WiFi 6 與穿戴式裝置等需求推升下，下半年可能面臨供給短缺。

另一家記憶體廠旺宏 (2337-TW) 日前也在法說會上表示，NOR Flash 第 2 季價格平均漲幅約個位數，SLC NAND 也漲約 1-3%。隨著高密度 NOR 需求大增，下半年起可能缺貨到明年；SLC NAND 則隨著市場轉往 3D NAND 發展，8GB 以下可能供不應求。