熊市警訊！美股創最佳單月漲幅 華爾街：恐怕再有拋售潮

美股標普 500 指數週四 (30 日) 創下 1987 年來最佳單月漲幅，然而華爾街對於市場這樣急劇逆轉，卻感到惴惴不安。

美國藥廠吉列德 (Gilead) 的新冠肺炎藥物「瑞德西韋」臨床試驗傳出喜訊，而全球各地也陸續恢復經濟活動，受到多項樂觀消息提振，美股 4 月份整體表現亮眼。

道瓊 4 月漲幅達 11%、標普月漲幅達 13%，創 1987 年以來最大單月漲幅，那指漲幅達 15%，創 2000 年以來最佳月份。

然而疫情前景不明朗，加上技術和情緒指標令人擔憂，分析師懷疑市場漲幅已經超前。

法國興業銀行分析師 Andrew Lapthorne 在報告中表示：「由於經濟前景充滿挑戰，仍可能為整體帶來負面影響，因此疫情放緩後全球市場就急劇逆轉，讓人費解。」

最新數據顯示，美國過去六週內，已有超過 3000 萬名美國人申請失業，加上美國第一季 GDP 下滑 4.8%，創下自金融危機以來最慘跌幅，同時，週四美股四大指數收黑。

法興銀行根據過去 150 年對熊市的分析，預估標普今年收於於 2,715 點，較今日下跌 7%。該指數已從 3 月 23 日的低點反彈超過 30%，週三收於 2939 點

此外，分析師認為，市場有望再次出現回調。根據斐波那契分析，標普 500 指數已達到關鍵的 61.8% 回撤水平，這是技術分析師用來預測拐點的指標。

Canaccord Genuity 分析師 Tony Dwyer 在報告中表示：「我們相信，隨著美國接近經濟開放，而信貸的各項領域，如美債殖利率曲線和銀行貸款，皆表明股市目前漲幅已經超前，因為投資人的期待可能會被現實抹煞。」

Miller Tabak 分析師 Matthew Maley 指出：「沒有哪個股市是呈直線移動的」，他認為，股市第一次的 37% 跌幅所造成的損害，以及即將到來的經濟衰退，可能會在不久後引發市場令一波拋售潮。

「歷史告訴我們，股市再次大幅下降的機率非常非常高。」Matthew Maley 說道。

DoubleLine 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 則認為，股市重新測試低點是「非常合理的」，因為投資者對疫情後的經濟復甦前景過於樂觀。

有華爾街「新債王」之稱岡拉克週一透露，美股可能會再次遭遇拋售，以重新測試 3 月的前波低點，他認為投資者對經濟復甦過於樂觀，他已開始做空美股。

RBC Capital Markets 美股分析師 Lori Calvasina 在週四的報告中表示：「股市回彈是合理也脆弱的，我們預計未來幾個月美股將繼續維持波動」。