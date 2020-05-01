歐洲最大廉航停飛99%航班 計畫裁員3000人

據報導，歐洲最大廉航瑞安航空 (Ryanair) 表示，將停飛超過 99% 的航班至今年 7 月份，並表示已經開始針對未來 24 個月內削減飛機交貨數量事宜，與波音公司進行談判。

瑞安航空更新計畫，宣布恢復正常營運的時間從先前的 6 月延至 7 月，運量也將減半直至 9 月。7 月至 9 月以往是瑞安航空的旺季。

該公司表示，預期旅客需求要恢復正常至少需要兩年時間，到 2022 年都無法從新冠肺炎疫情中完全恢復，可能將會導致航空公司裁員多達 3,000 名飛行員和乘務員失業，此外，該航空公司還計畫實施最多 20% 的減薪措施，並關閉歐洲部分地區的飛機基地，直到狀態恢復。

瑞安航空表示，第一季少於 15 萬名乘客的人數，比預測的 4240 萬名乘客少了 99.5%。瑞安航空執行長 Michael O’Leary 預期，受到疫情衝及衝擊，公司將因此虧損 1 億歐元，也將是該公司首次在第一季出現虧損。

該公司也預計在第二季時間內，運載量也無法達到最初目標 4460 萬的一半。瑞安航空目前預計，在截至 2021 年 3 月的全年中，乘客量將少於 1 億，比原定的 1.54 億的目標低 35% 以上。

O’Leary 也表示，公司計畫在歐洲法院與 10 多個同業競爭對手競爭超過 300 億歐元的國家援助，以度過這幾個月因疫情影響造成的低於成本的銷售情況。