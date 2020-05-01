〈財報〉低油價+資產減記 埃克森美孚Q1營收年減12％、淨虧損逾6億美元

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情重挫全球能源需求，埃克森美孚 (Exxon Mobil) 週五 (1 日) 發布 2020 年第 1 季財報，受到低油價及資產減損影響，該公司 Q1 營收年減近 12%，虧損高達 6 億美元。

財報發布後，埃克森美孚 (XOM-US) 盤前下跌 2%，暫報每股 45.54 美元，今年以來，該公司股價已下跌 34%。

埃克森美孚盤前股價 (圖：Investing.com)

Q1 財報關鍵數據：

營收：561.6 億美元，年減 11.7%，高於 FactSet 預期的 535 億美元

淨虧損：6.1 億美元，去年淨利報 23.5 億美元

GAAP 每股淨損：0.14 美元，去年每股淨利 (EPS) 報 0.55 美元

Non GAAP 每股淨利：0.53 美元，高於 FactSet 預期的 0.01 美元

上游營收：5.36 億美元，年減 81.3%

下游營收：虧損 6.11 億美元

化學品營收：1.44 億美元，年減 72%

等量石油產量：404.6 萬桶 / 日，年增 2%，高於分析師預期的 398 萬桶 / 日

資本與探勘支出：71 億美元，年增 3.7%

其中 Q1 大幅虧損包含了 29 億美元的資產減記，反映低油價和資產損害對庫存估價所帶來的影響。

鑑於新冠疫情重挫全球油價和需求，埃克森美孚上月初宣布大砍今年資本支出，將原先規劃的 330 億美元削減 30％，降至 230 億美元左右，並稱不排除再度下調，同時削減營運支出約 15%。

執行長 Darren Woods 表示：「新冠肺炎已嚴重衝擊能源需求，導致原油市場供應過剩，並對商品價格和利潤率造成前所未有的壓力。」

美國基準 WTI 油價今年重挫逾七成，迫使部分能源公司削減股息，儘管如此，Woods 表示公司並沒有削減股息的打算，其在本週稍早已表示第二季股息將維持每股 0.87 美元。