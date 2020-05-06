宅經濟當道 任天堂最知道

要說這次疫情最大的受益股，任天堂絕對是榜上有名，當家產品 switch 本來在進攻中國由騰訊代理後，銷量就已經水漲船高了，獨家推出的健身環大賣更是如火上加油，但是沒想到沒有最高只有更高，這次疫情把大家宅在家裡，推出的新遊戲動物森友會更刷新了數位版遊戲單月銷售紀錄，超過 500 萬套並持續熱銷中，由於大家紛紛搶購，更出現因為新機供不應求，大家必須去二手市場買遊戲機，導致舊機洛陽紙貴甚至比新機的價格還高的有趣現象，當然任天堂也請代工廠加緊趕工，希望能趕快趕上這波熱潮。

旺宏最直接概念股

而台灣一般投資人最直覺想的就非旺宏 (2337-TW) 莫屬，因為光任天堂的訂單就約佔旺宏營收比約 38％，因為任天堂的遊戲機卡匣就是獨家採用旺宏的 ROM，遊戲數量越豐富，跟市場銷量越好，ROM 的需求也會越高，而主機用到的 Nor Flash 報價也從去年底見底後不斷爬升，旺宏 3 月營收年增 97.6％，跟去年同期相比幾乎是翻倍了。佔比營收 55.6％的 Nor Flash，除了任天堂的助攻外，也是 5G 基地台不可或缺的零組件，加上無線傳輸配備及手機 OLED 面板需求大幅提升，出貨將會穩定維持在高檔。5G 題材才剛開始發酵，營收在未來有望繼續創高。今年將停產六吋廠，專注於 8 吋及 12 吋廠的生產，毛利率有望再度推升。

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