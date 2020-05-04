經濟部薪資、營運資金補貼已發放逾26億元 估5萬人受惠

因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，經濟部擬推酷碰券日前遭外界質疑，再蒐集各界意見後，經濟部長沈榮津今 (4) 日表示，仍不會發放現金券，而是以實體券、電子支付、電子票證等多元方式並行，預計本周向行政院報告，盡快推出，另外營運資金、薪資補貼，截至今日，已核准撥款逾 26 億元，估 5 萬人受惠。

沈榮津表示，酷碰券採取多元方式，讓民眾使用更方便，目前規劃採實體、電子雙軌並行方式實行，但細節有待向行政院報告後再公布，至於振興措施上路時間，將配合指揮中心決定。

立法院經濟委員會今召開原住民及原民地區紓困情況、台灣產業振興復甦超前布署，沈榮津表示，台灣在這次疫情中產業超前部屬，現階段也將以補貼、減免、貸款等三大紓困方案，協助企業取得足夠資金。

薪資、營運資金補貼方面，沈榮津指出，商業服務業受理 2764 件申請，其中 301 件已核准撥款 12.11 億元，受惠員工 23705 人，其餘 2463 件完成預審；製造服務業方面，受理 949 件申請，其中 507 件已核准撥款 13.04 億元，受惠員工 23742 人，其餘 442 件完成預審；會展企業則有 180 件申請，175 件完成撥款 1.31 億元，受惠員工 2347 人，其餘 5 案完成預審。