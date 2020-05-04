物業管理重防疫  遠雄支援社區防疫第一線 

保全物管是社區防疫第一線窗口，避免社區感染，民眾必須透過物管業者制定衛生規範、包括外送人員出入限制、公設關閉等方式，避免群聚感染，甚至社區內有隔離、檢疫住戶，防疫措施更是不能輕忽。遠雄集團針對全台上百座社區、數十萬住戶，提供額溫槍給社區使用，展開超前部署。

從年初開始蔓延，遠雄建設董事長趙文嘉立即派遣專人，向各個社區總幹事了解目前社區防疫狀況以及需求。以電子防疫文宣，提供給社區作為公告，同步也在遠雄社區雲、住戶 App 電子佈告欄、Ucity LINE@群組進行宣導，用最貼心的方式來提醒住戶務必做好自我健康管理。

針對防疫物資也同步進行支援。遠雄集團副總經理楊舜欽表示，公司瞭解到防疫物資的缺乏與搶購。我們知道社區的需求，所以發動緊急採購，提供額溫槍給社區使用，並連繫管委會主委，派遣專人務以最快的速度一一送達，因為我們了解防範疫情就是和時間賽跑，刻不容緩。

另外，針對游泳池、健身房、交易廳、也根據內政部編修的「嚴重特殊傳染性肺炎因應指引」透過社區雲傳達給住戶。甚至透過互聯網讓不方便出門或是面臨隔離的民眾，同步提供居家休閒資訊以及居家購物優惠。