蔡明彰分析師觀點：蘋果財報的唯一亮光

今天報告的主題是「蘋果財報的唯一亮光」。



川普總統又要發動中美貿易戰，不過一般認為，中美貿易戰只是手段，爭取選票、連任成功才是目的。

現在川普總統雖然整體的支持度維持在高檔，但是因為疫情處理不利，失業率上升，在部分的搖擺州，傳出了支持度的下滑，美國會在 5 月份逐步重啟經濟，7 月兩黨總統候選人提名，看來川普對決拜登，已經是大勢所趨。

川普假如打中國牌，可連結拜登家族中國利益的一個議題，對他的選情當然有幫助。美股 4 月份漲多，5 月份面臨修正，企業第二季財測保守甚至悲觀，但是請記住，已經知道的利空不會恐慌，未知的變數有威脅、也有機會。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，川普假如再度針對中美貿易戰開打，加徵關稅，限制晶片出口中國，就對 5 月乃至第二季的美國股市及全球股市投下了重大的變數。

但這個變數，我們要逐步觀察，倒是回歸企業的基本面，美股最重要、市值最大的蘋果，它的上季財報原則上優於預期，但是不提供本季的財測，倒是十幾年來首次見到。

蘋果上季的營收 583 億美元，年成長 1％，淨利 112 億美元，年衰退 3％。但是看進去的話，各項產品，iPhone 營收 289 億美元，卻是年衰退了 7％。這比整體的蘋果的營收成長 1％遜色，而且 iPhone 占蘋果營收的比重大幅下降 11％，來到 50％。

蘋果其他的硬體產品表現也不佳，Mac 年衰退 3％、iPad 年衰退 10％，當然居家上班在第一季還沒有具體的反應，預計第二季可能有微幅的一個成長。

但是，我們在蘋果的硬體產品當中，看到了唯一的亮光，就是穿戴裝置，包括 Apple Watch、AirPods，年成長 22％，成為蘋果第三大營收來源。

服務的話，年成長 17％，是第二大的營收來源，iPhone 的話大概售價 1,000 美元，AirPods 只有 200 美元，今年剛推出的 iPhone SE 大概是 500 美元，從蘋果的法說會當中，庫克提到了 iPhone SE 的反應很好，顯然是高 CP 值，全球 TWS 藍牙無線耳機，在 2019 年大幅成長 200％，其中的領導品牌就是蘋果的 AirPods，銷售將近 6,000 萬套，拿下了全球 71％的市佔率。

估計 AirPods 在 2019 年的銷售金額達到了 120 億美元，展望本季，歐美各國陸續重啟經濟，居家隔離開始放鬆，人們走到戶外，AirPods 的需求快速上升，並且 5 月份會有新品的推出，這時候我們來看一下，AirPods 全球最大的組裝是大陸的立訊精密，春江水暖鴨先知，立訊精密的市值 2,541 億人民幣，折合新台幣超過 1 兆元，略大於鴻海。

立訊精密剛公布 2020 年第一季的營收，165 億人民幣，YOY 大幅成長 83％，淨利 9.8 億人民幣，也成長了 59％，現在立訊精密的股價 47 元人民幣，距離歷史天價 51 元人民幣，只差不到 10％。

在大陸的股市，大型的科技股當中，線型最強，2 月份大陸的科技股曾炒作一波，反彈不少，不少個股創下新高，但 3 月來歐美經濟停滯，沒有訂單可接，呈現了弱勢反彈，所以立訊精密的走勢已經預告第二季蘋果的 AirPods 這個產品，會再引領成長的動能。

台股的 AirPods 概念股，包括立訊精密的子公司宣德 (5457-TW)，以生產連線線具為主，第一季的營收，YOY 大幅成長 155％，康控 - KY(4943-TW)，生產電聲產品，第一季的營收 YOY 也成長了 65％。

但同時我們也看到，蘋果產品暗淡的部分，就是 iPhone 供應鏈，其實就蘋果本身來講，在 400 億美元的基礎之下，再加 500 億美元，總共有 900 億美元股票的回購，形成了低檔的支撐。

巴菲特的波克夏，第一季暴虧 500 億美元，但仍重押了蘋果，所以蘋果今年的股價只有跌 1％，相對 S&P 500 跌了 12％，蘋果算是抗跌，但是蘋果第一季會減少通路的庫存，上半年會減少通路庫存，下半年會回補庫存，所以 iPhone 佔營收比較高的個股，這些蘋概股，像大立光 (3008-TW) 可能在上半年狀況比較慘淡。

另外，蘋果的法說會當中，庫克提到，他們所使用的材料，在內的記憶體是上漲，但在 DRAM 跟螢幕面板的部分是下跌，也呼應了禮拜一的台北股市，內相關的旺宏 (2337-TW) 逆勢上漲，但是面板的友達 (2409-TW)、群創(3481-TW)、彩晶(6116-TW) 則是下跌。

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