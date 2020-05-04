香港富邦人壽、眾安國際合資眾安人壽獲准 搶攻純網路壽險業務

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽子公司香港富邦人壽與眾安國際合資設立眾安人壽，已於今 (4) 日獲香港保險業監管局授權在香港展開純網路壽險業務，將採純網路投保模式，並計畫在短期內正式推出服務，首波將以壽險及重大疾病等商品率先上線。

香港富邦人壽與眾安科技國際集團 4/17 宣布將在香港合資設立眾安人壽，經過約莫半個月努力，終於取得香港網際網路保險牌照，眾安人壽由香港富邦人壽與眾安國際分別持股 35% 及 65%，資本額港幣 10 億元。

眾安國際為大陸大型互聯網保險公司「眾安在線財產保險股份有限公司」旗下子公司，專注於金融保險科技業務發展，更於 2019 年成立香港首家虛擬銀行 (純網銀)-ZA Bank，累積堅強的金融創新服務經驗及技術實力。本次香港富邦人壽與眾安國際聯手，憑藉富邦集團在金融和保險的豐富經驗，結合眾安國際在數位金融服務領域的卓越表現，期盼提供香港人民更好的金融保險體驗及服務。

香港富邦人壽行政總裁兼眾安人壽董事周資為表示，隨著科技進步，人們無論在獲取信息或管理個人所需的模式均發生了顯著的變化，為配合瞬息萬變的消費者市場，香港富邦人壽期待以創新科技提升網路銷售、用戶體驗和營運效率，藉由匯集兩家公司優勢的眾安人壽，為用戶締造更具價值的服務。

眾安人壽採純網路投保模式，透過最新科技和網路營銷策略提升客戶體驗，讓產品回歸客戶的本質需求。服務模式亦將化繁為簡，從投保、核保到理賠，專注打造全數位化的一站式平台。