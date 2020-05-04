基士德4月營收回升創史上第三高 Q2訂單能見度高

疫情過後中國內需市場逐步恢復，水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW)，今 (4) 日公布 4 月營收，以 1.9 億元改寫史上第三高，月增 42.56%，年增 29.67%，若疫情未再有重大變化，以目前 5 、6 月接單而言，若疫情未出現重大變化，第 2 季營收將超越去年同期的 5.05 億元，全年也將超越去年。

基士德前 4 月營收為 4.39 億元，年減 18.92%，今年首季營運仍可望維持獲利。

基士德去年稅後純益為 2.27 億元，年增 6.31%，每股純益 6.79 元，董事會決議，每股擬配 4.5 元現金股利。

基士德主管表示，去年中國市場雖受貿易戰影響，但營收、獲利仍成長，中國環保發展趨勢未改變，基士德在中國仍有成長空間，將力拚全年業績不受影響。

基士德去年在台灣成立分公司，並與成功大學合作設立研發中心，積極整合台灣資源，發展智慧水務及水資源回收等業務，並為前進東南亞做準備，此波疫情結束後，預估智慧水務市場將加速發展。

目前基士德在中國境外的業績約占 8%，台灣業績占比 1%、東南亞業績占比約 5%，除持續拓展台灣業務外，在東南亞部分公司將加強與現有經銷商合作，並積極布局營業據點，以提升此一地區業務。