上緯投控4月營收月增4成 寫上市來新高

上緯投控 (3708-TW) 今 (4) 日公告 4 月營收 7.54 億元，受惠中國廠房陸續復工，出貨量成長，帶動營收月增 41%，年增 33.03%，寫掛牌上市以來新高；前 4 月累計營收 18.61 億元，年減 10.93%。

上緯今年第 1 季受到肺炎疫情影響，中國廠房停工，衝擊營運表現，加上去年出售離岸風電業務子公司 95% 持股，認列營收減少，單季營收 11.08 億元，季減 32.5%，年減 32.8%。

上緯投控表示，4 月以來由於中國產能已陸續復工，先前受疫情影響的訂單遞延出貨，出貨量成長，5、6 月仍會受疫情影響，但可望逐步回溫，第 2 季將優於第 1 季。上緯投控馬來西亞廠目前已部分復工，但由於去年第 2 季才進入量產，整體營收規模不大，影響也不大。

此外，MHI Vestas 日前與上緯投控 (3708-TW) 正式簽訂採購協議，MHI Vestas 將在台灣採購多項關鍵葉片零組件，這項採購合約不只強化上緯在離岸風電領域的實力，透過知識共享、就業機會和直接投資，葉片材料生產與衍生出來的經濟價值，將達近 8.5 億元。