〈能源盤後〉美、加、挪威生產商加速減產 WTI重回20美元以上

週一 (4 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油重回每桶 20 美元以上，係因在原油需求疲弱的背景下，美國石油公司近期宣布自願減產，給予期油支撐力。

Velandera Energy. 財務長 Manish Raj 表示，「很明顯，美國生產商停止生產的速度比預期還要快很多，尤其是獨立石油生產商。」

「美國、加拿大和挪威自願減產，加上 OPEC + 已經啟動減產，這些讓 1300 萬至 1500 萬桶 / 日的供應量離開市場。」

交易者也關注中美緊張局勢，擔心美國以貿易戰報復中國，因美國川普總統與國務卿 Amp Pompeo 均透過媒體指責中國為新冠肺炎的發源地。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 61 美分或 3.1%，收每桶 20.39 美元。

WTI 期油週一盤中低點達 18.05 美元。根據道瓊市場數據，上週該契約漲幅 16.8%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 76 美分或近 2.9%，收每桶 27.20 美元。上週最前月契約價格上升 6.6%。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，投資者「正反映 OPEC + 的減產，因為現在該減產行動才開始生效，同時某些國家也正慢慢解除居家封鎖限制。」OPEC + 每日減產 970 萬桶的行動於 5 月 1 日正式開始。

「然而，考量目前需求仍非常疲弱，全球供應過剩的程度必須要花費數個月才會下降。因此，一段時間內，原油價格不太可能有意義的復甦。」

COVID-19 大流行給原油需求帶來了沉重打擊，產業分析師認為，如今中美緊張局勢再次升溫，恐不利已經陷入困境的原油期貨。AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，「貿易戰再起，長久來看將不利油價。」

「儘管如此，全球石油生產者想讓原油重新平衡並抑制過度生產，這點應可克服中美新出現的地緣政治衝突。由於需求高度遭破壞，因此任何再平衡的跡象，無論是透過經濟重啟或者更多減產行動出現的再平衡，最終都應該被視為對目前油價的支撐力。」

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 指出，美國原油生產量已開始下降，對需求下降做出回應，「根據最新數據顯示，美國原油產量約較新冠肺炎發生前的水準下降了 100 萬桶日。」

美國活躍的原油鑽井機大幅減少，「大型生產商宣布減少鑽井機高達 75%，意味著未來原油產量持續深度下降。」

根據上週五 Baker Hughes 發布的數據，美國活躍的鑽井機數量連續 7 週下降。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，現在原油市場供應過剩且全球儲存設備依舊接近或已經滿載，這就是原油的現況，這使得「現在皆能解決能源市場極悲觀情緒的唯一真正因素是需求上升。」

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