外資變臉秀 保衛季線靠內資？

外資在 5 月第一個交易日，對台股又大玩「變臉」秀，大舉賣超高達 369 億元，使得台股 4 月底摸到 11000 點與年線，又變成一日行情。加權指數在 5 月第一個交易日，跳空大跌 271 點，以 10720 點作收，成交值 1900 億元。在外資變臉秀之後，台股的季線保衛戰更為關鍵，國家隊領軍的內資，仍是力抗外資賣壓的中流砥柱。10800 點與 10700 點成為多空角力重點。關鍵點位為 10725、10777 與 10826 點。

美股雖然小漲，多方必須挺住 10700 點整數關卡，才能避免進入季線保衛戰。10700 點兩端哨站為 10725 與 10683 點，站穩 10725 點後，才能續往 10749 與 10777 點挑戰，要收上 10826 點，10800 點城池才算收復，多方才可搶回短多控盤權，衝過 10847、10888 點，才有機會再度挑戰 10900 點與 10936、10968 點年線。但如 10683 點未能守住，須提防進入季線保衛戰，下方 10658 與 10600 點不宜棄守，否則賣壓恐將擴大。10558 點如再棄守，需提防盤整區間下移。10500 點下方最後防線為 10477 點，如棄守需提防續往月線回測。

外資後續動向，新台幣匯率仍是觀察重點。國家隊與內資守護台股的同時，新台幣匯率也必須穩住，台股大盤短線上才可望維持季線與年線間盤整。多方要化解台股持續回檔下探，就必須儘速收復 10800 點城池，而對空方而言，要繼續拉開獲利空間，就必須摜破 10700 點。

另外值得留意的是，投信買超力道有縮減態勢。在第一季財報公布倒數，以及等 4 月業績開牌之際，內資法人轉趨保守為正常。短線上最需留意的，為外資與投信同步賣超個股，在短多尚未搶回控盤權時，宜先暫避，以免淪為法人提款機。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)