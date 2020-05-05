救經濟 香港預估5/8有限度開放部份商業活動

香港特首林鄭月娥今周二 (5 日) 表示，她認同放鬆社交距離限制措施時機已到，香港政府會在近期內公布相關決定。在香港公布第一季 GDP 創下單季最大跌幅 (8.9%) 之際，商界期待香港政府能鬆綁管制。

(圖片: AFP)

消息人士透露，今天香港行政會議後可能會宣布，部分產業包含戲院、美容院等於本周五 (8 日) 起可恢復營業，餐廳也可望放鬆人數限制。

同時據了解，香港政府也計劃於 5 月 26 日讓學生分階段復課，國高中生會率先復課，而小學和幼稚園將會是最後一批。

截止 5 月 4 日，香港已連續 15 日沒有新增新冠肺炎本土個案。目前大部分個案屬境外移入，這類個案患者沒有機會在香港境內逗留，不會造成本土社區型傳染。

香港 GDP 在創下第一季有史以來最大跌幅後，香港財政司司長陳茂波預判香港經濟在今年下半年可走出谷底。

陳茂波表示，香港 GDP 已出現連續四個季度出現下跌，出口、投資及消費現階段可以用一灘死水來形容。

他指稱目前香港肺炎疫情有舒緩跡象，但全球疫情仍未受到控制，這對香港外貿、旅遊、商務活動和投資都會有影響。即使肺炎疫情在全球受到控制，歐美經濟也是需要時間復甦，所以就算疫情好轉，香港經濟的反彈速度也會較為緩慢。

陳茂波認為，如果全球新冠肺炎疫情在短期內受控，香港經濟第二季可能會止跌回升，但幅度不會太高。

陳茂波強調，香港內需消費對穩定經濟十分重要，目前最急迫的是將香港政府推出的 2900 億港元振興方案全面落實，且若有需要香港政府會立即加碼。

