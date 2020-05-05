房市U型反轉 高雄美術館特區掀起首購熱潮

2020 新冠肺炎疫情從第一季開始即不斷持續升溫，蔓延至全球，造成世界各國一片社會恐慌和經濟困頓之景象，甚至對美國、英國、義大利、西班牙等逾百國的房地產業造成極大衝擊；台灣疫情控制得宜，低利環境也持續未變，其中房價基期較低的高雄市美術館特區近期掀起一波首購熱。



對於當前房市發展，吉家網董事長李同榮曾表示，台灣房市已歷經 4 年走緩的盤整，房價下修空間不大；而且若是此波疫情時間拉長加劇，短期更將面臨「量凍、價跌」的衝擊，下半年則會因「市場恐慌」利空過後，有了自住剛性需求的買氣，將推升房市重回「價溫量增」。

台灣經濟研究院產經資料庫研究員劉佩真也分析，雖然新冠肺炎依舊持續擴散，但在台灣目前有超低利率環境、台商回流資金挹注、寬鬆且充沛的資金這三大力道的優勢支撐國內房地產，房價應該不會上演當年 SARS 急殺之慘況，房市會呈現「量縮價穩」的態勢。

由此，對照先前各大房仲業者 2020 年 2 月全台房市交易狀況統計，交易量年增幅度從 19% 至 40％不等，跌以顯見台灣房市買氣並未受疫情影響，成交量反而相較去年同期增加。國內房貸龍頭土地銀行董事長黃伯川也認為，近年房市走勢相對穩定，且以自住剛性需求為主，待疫情獲得控制後，就會回歸基本面，雖然房市不太可能出現 V 型走勢，但會是「U 型反轉」，逐步回溫復甦。

國內外經濟層面短期看似嚴峻，但台灣在此波房市的剛性需求穩定，信義房屋統計 2020 年 2、3 月交易狀況，現階段消費者多屬於一般首購族，或自住型結構的小坪數需求大增，也因而具有優質環境的地段、享有安全無虞的良好生活品質和有大自然元素加持下，更成為現今買房的第一特極首選。

高雄美術館特區，全台三立一體的藝術生態園區價值。

經過大改造後的高雄美術館特區，在整合兒美館、內惟埤文化園區後，打造了全台三立一體的藝術生態園區價值，於綠意盎然中富含豐沛的人文氣息，擁有國際雙語學校，且生活機能完善，成為高雄之肺美好生活的存在。白天鵝機構在美術館特區 2,045 坪精華土地，以豪宅規格構築推出 2 到 3 房超坪效格局小宅，並在擅長利用土地紋理勾勒出天然奧妙，讓生活與自然融為一體，在北高雄 41 公頃萬坪綠海裡，規劃有 3 千坪的中央綠園道，以及全齡化公設空間。讓人輕鬆搶進豪宅群聚的北高雄國際級地段，在珍惜人和土地的高品質地景，於四季風情巧妙融入景致中，守護你我在家每一刻的享受，開啟入住者在全台第一大都心之肺的五官體驗。