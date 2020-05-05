〈群創財報〉Q1虧損53億元較上季收斂 EPS -0.55元 連6季虧損

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (5) 日公布首季財報，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，整體出貨面積下降，但在產品組合、成本管控下，稅後虧損 52.69 億元，較上季收斂，但仍較去年同期擴大，每股虧損 0.55 元，連 6 季虧損。

群創第 1 季合併營收 503.92 億元，季減 23.16%、年減 15.91%，毛利率 - 1.77%，較上季虧損收斂，但仍由去年盈轉虧，營業虧損達 62.15 億元，雖較上季虧損收斂，但營收規模下滑，營益率 - 12.33%，稅後虧損 52.69 億元，較上季虧損收斂，每股虧 0.55 元，另外，折舊及攤銷 88 億元，資本支出 65 億元。

群創統計，第 1 季整體出貨面積 591 萬平方公尺，季減 22.5%，液晶面板售價為每平方公尺 278 美元，較上季平均增加 3 美元，其中，中小尺寸合併出貨面積達 58.32 萬平方公尺，季減 23.8%，而中小尺寸營收為新台幣 132 億元，季減 25.4%。

營收比重部分，群創第 1 季手機及商用產品 34%，可攜式電腦為 21%、桌上型螢幕 9%、電視 36%，以產品尺寸別區分，10 吋以下、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上分別占 27%、26%、12%、5%、30%。

群創表示，第 1 季受新冠肺炎疫情、中國延後開工，導致中國模組廠稼動率下降，營收下滑，但 EBITDA 仍維持正獲利率 5.1%，未來將謹慎管控現金流量與資本支出，並投資技術升級、成本改善。