〈群創財報〉每股擬配0.1元現金股利 殖利率1.59%

面板大廠群創 (3481-TW) 去年受面板價格崩跌、中國新廠開出衝擊，難逃虧損，去年虧損 174.43 億元，每股虧損 1.77 元，終結連六年獲利，但群創今 (5) 日董事會決議，擬以資本公積發放現金股利，每股擬配 0.1 元現金股利，以今日收盤價 6.28 元計算，現金殖利率約 1.59%。

面板業受價格、疫情干擾，首季營運仍陷谷底，群創首季財報，稅後仍虧損 52.69 億元，每股虧損 0.55 元，為連 6 季虧損。

展望第 2 季，群創表示，疫情造成全球經濟放緩、國際運動賽事停辦或延遲，電視面板需求疲弱，但隨各國陸續復工、韓廠關廠效應浮現，下半年電視面板需求可望逐季回溫，另外，筆電、顯示器產品因遠端辦公及遠距教學需求，預計第 2 季 IT 面板需求將維持暢旺，智慧型手機也預期隨 5G 基礎建設持續布建，中小尺寸面板需求逐季回穩。

群創預估，第 2 季大尺寸面板出貨量將大幅成長，但平均價格下滑 1-3%，中小尺寸面板出貨量將季增 15%，平均價格則持平第 1 季。

群創今也公告調整會計主管職務，將由會計處長馬崑接任。