〈環球晶法說〉Q1純益微幅衰退0.96% 每股賺6.62元

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事會今 (5) 日通過第 1 季財報，毛利率受匯率、ASP 下降、運費增加及產品組合等因素影響，較上季小幅下滑，稅後純益 28.8 億元，季減 0.96%，年減 25.45%，每股純益 6.62 元。

環球晶第 1 季營收 135.15 億元，季增 0.1%，年減 13.32%，毛利率 36.54%，季減 1.68 個百分點，年減 4.47 個百分點，營益率 28.2%，季減 0.33 個百分點，年減 5.15 個百分點；稅後純益 28.8 億元，季減 0.96%，年減 25.45%，每股純益 6.62 元。

環球晶表示，今年首季雖因全球爆發新冠肺炎疫情，許多產業受波及，不過營收仍持穩，毛利率則略微有壓。

環球晶指出，隨著疫情延燒，帶動醫療、居家辦公、遠距教學硬體組件需求增加，及客戶為防止突發性供應鏈缺口，建立安全庫存，第 2 季訂單仍平穩，各廠產能維持高稼動率。

目前環球晶生產據點營運一切正常，已為必要原物料預先備妥庫存，不過國際航運減少，原物料與產品運輸難度增加，造成運費成本上升。

展望未來，新冠肺炎疫情走向與貿易戰動向，強烈牽繫全球經濟下半年態勢發展，半導體廣泛應用在消費性電子商品、電信、能源、金融，運輸和醫療等關鍵設施，對全球經濟正常運轉是必要基本存在，一旦疫情穩定控制後，半導體產業在 AI、IoT、5G、記憶體等高端智能新產品帶動下，將迅速回溫，營運前景樂觀。