〈台股盤後〉年線上檔壓力重 開高走低小漲54點 挺住10700點

美股昨日開高走低，激勵台股今 (5) 日開高，早盤站回 10800 點，但上檔遇年線反壓，午盤後賣壓出籠，壓抑漲幅收斂，終場上漲 54.13 點或 0.5%，收在 10774.61 點，仍守住 10700 點大關，成交量則較昨日縮至 1785 億元。

蘋概三王今日走勢不一，台積電多在平盤遊走，終場小漲表態，大立光反彈逾 2%，站回 5 日線，鴻海則開高走低，終場小跌作收，其他權值股如台塑化、台化、富邦金跌幅均近 1%，壓抑台股上漲動能。

盤面焦點族群仍以防疫概念股續強，生技醫療族群多檔漲停，國光生因新冠疫苗試驗報捷，股價跳空漲停鎖住，其他如亞諾法、台耀、毛寶、中化生、永光、寶齡富錦，終場全亮燈漲停。

額溫槍 MCU 廠松翰、紘康也同樣走揚，松翰午盤後在買盤挹注下，股價突破前高，達 50.3 元，創近 6 年來新高，紘康也再創新高，上漲逾 7%。

隨著台股在上月強勁反彈，指數已來到年線關卡，加上貿易戰疑慮再起，國際情勢不確定性增，台股上檔恐遇年線反壓，昨日三大法人也大賣 369 億元，預期短期台股呈現上有壓、下有撐的區間震盪格局。