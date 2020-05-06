【馮冠華專欄】留意A股復市後的表現

5 月 6 日推介 - 中芯國際（981）

推介原因及策略：公司昨晚發公告，指董事會通過決議，計劃在上海科創板上市。消息應有利股價。另外，公司的第一季業績將在下週三公佈，由於早前也發了公告上調收入及毛利率，估計業績應有不俗增長。建議現價進場，中長線有望挑戰歷史高位的 $17.92。

1）上日港股市況總結：恆指週二有所反彈。指數以 23756 點開出，上升 142 點，之後升幅曾收窄至 84 點，低見 23698 點。午後在道指期貨升幅擴大的帶動下，升勢較為明顯，曾高見 23928 點，上升 314 點，最終以 23869 點收盤，上升 255 點。成交金額按日下跌約 36% 至 705 億。港股通和滬深股通繼續關閉。藍籌 44 升 5 跌 1 持平。

板塊方面，本地消費、內地餐飲、澳門博彩、本地地產、汽車及出口股表現較好。做空比率回落至 16.5%。牛熊證街貨最新比例為 37:63，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 68:32。重貨區方面，熊證下移至 24150-24199，牛證仍在 23250-23299。恆指夜期報 23834 點，上升 75 點，低水 35 點，港股 ADR 下跌 72 點，相當於恆指 23796 點。

簡評：恆指週一下跌逾一千點，而昨天的反彈卻不足三百點，且升市成交金額大幅縮減，說服力自然欠奉，理論上應只能視作後抽，難言脱險。此輪下跌的原因，是中美貿易戰陰霾重現，雖然筆者仍然堅持這只是美國共和黨玩弄的把戲，亦不相信美帝會落實加徵關稅；但問題是在大選前，關稅人有可能會利用此作為助選技倆，不停重覆來愚民。川普曾說知道金正恩狀況但不能說，口說掌握很多武漢實驗室為疫情源頭的證據但又不公開，總統大人誠信早已破產，那麼應否相信他的關稅威脅嗎？筆者重覆：不信！

美股週一的先跌後升，與及執筆時的道指上升逾三百點，某程度上投資者已用資金投下不會加徵關稅這一選項。由於恆指昨天能守穏早前大型上落區的底部 23500 點，筆者覺得危機並沒有如週一收盤時嚴峻。要留意的是今天 A 股重開後的走勢，是否會大幅追跌？從昨天多隻 A 股相關的 ETF 表現，筆者相信復市後的 A 股調整不會太深。另外，南北向資金流也重開，或許也會為港股帶來一點穩定作用，盤中的重要指標也應包括人民幣的走向。

昨天表現較為突出的板塊，大部分也和復甦概念拉上關係，特區政府宣佈鬆綁部份抗疫措施，本地消費及零售股即有追捧，但筆者認為從基本因素層面仍是不要碰，例外的是兩隻醫學美容股（必瘦站（1830）和醫思醫療（2138）），已公佈的數據顯示疫情下對兩公司的影響不是太嚴重。內地餐飲和澳門博彩也是復蘇概念下的受惠者，但在現價，筆者對後者則有所保留。內需股中，體育用品股有空間成為輪換買入的對象，安踏（2020）可以關注。至於本地地產、汽車和出口股，昨天均見有大行報告推介，相信亦是表現不俗的原因。

2）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 133 點或 0.56%，標指及納指則分別上升 0.9% 及 1.13%。十年期債息上升至 0.662%。美滙指數在 99.81。六月紐約期油急升至 24.56 美元。恐慌指數 VIX 下跌 6.56% 至 33.61。黃金在 1710.6 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：網易（美國上市）傳已向港交所 (00388) 遞交第二上市申請，網易為中國第二大手機遊戲商，據悉，網易最早可能在下半年於港交所掛牌。網易美股市值約 430 億美元，消息指公司還沒有就發行規模和時間等細節，做最終決定，網易拒絕置評。

中芯國際（981）發公告，董事會通過決議，計劃在上海科創板上市，建議將發行的股份初始數目不超過 16.86 億股，全為新股份，並不涉及現有股份的轉換。若完成科創板股份發行，中芯發行股數將增至 68 億股。中芯指，募集的資金將用於 12 英吋芯片 SN1 項目、公司先進及成熟工藝研發項目的儲備資金，以及補充流動資金。

世茂房地產（00813）公布，4 月合約銷售額 212.3 億元（人民幣，下同），按年增 40.69%；今年首 4 個月，累計合約銷售總額 582.6 億元，按年上升 4.3%。融創中國（01918）公布，4 月實現合同銷售額約 337.6 億元，按年下跌 13.7%，今年首 4 個月，集團累計實現合同銷售額約 955.2 億元，按年減少 19.72%。

中國恒大（03333）公布連續兩日回購股份，於昨天在聯交所場內回購回購 371.2 萬股，每股價格介乎 13.72 至 13.94 元，涉資約 5150.91 萬元。

中教控股（839）收市後在聯交所發公告，指已成功中標「一幅位於粵港澳大灣區的地塊」，並將把相關土地用於興建廣州大學松田學院新校區第一期校園，預計明年 9 月起可迎接新生入學。該地佔地約 24.39 萬平方米，購買價格約為 1.372 億元人民幣，中教控股將以內部資金支付。

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