中國五一連假出遊人數大減4成 觀光收入逾人民幣475億

今年的中國五一連假，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，出遊人數大減 4 成。而這段期間的觀光收入則為人民幣 475.6 億元。

據中國文化和旅遊部的統計數據，在今年 5 月 1-5 日的連假期間，中國各地的主要景點共接待了 1.15 億名遊客，較去年的 1.95 億名減少 41%。

同期間的中國國內實際旅遊收入也高達人民幣 475.6 億元，不過在報導中並未提到去年數字。

另外去年的五一連假只有 4 天時間，若以相同期間來作比較，今年 5 月 1-4 日的中國國內出遊人數則為 1.04 億人，而觀光收入約人民幣 432.3 億元。各較去年同期減少 46.7% 與 63.3%。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，中國在今年前幾個月實施了封城等外出禁令，也對經濟發展造成嚴重衝擊。

中國為了刺激當地國內觀光，在各項優惠帶動下，五一連假期間各地民眾也都踴躍出遊。西湖、黃鶴樓、鼓浪嶼等景點皆湧現人潮，各種生態以及鄉村景點也都成為熱門的消費之處。

今年五一連假的紫禁城 (圖片：AFP)

據中國大型網路搜尋業者《百度》的數據作出推算，在今年五一連假首日 (5 月 1 日) 出遊的人數，要較清明節連假首日 (4 月 4 日) 高出近 50%。

目前中國有大半的旅遊景點都已重新開放，但為了降低感染風險，各景點的入場人數也都限制在 30%。