零確診也不能掉以輕心 未來房市怎麼看？

雖然國內新冠肺炎疫情已持續出現單日零確診的紀錄，營建業看待未來景氣，仍保持警戒，台灣經濟研究院最新公布 3 月營建業產業測驗點，2020 年連 3 月下滑，創下 3 年多來新低，而業者對未來半年的展望仍悲觀。

台經院公布最新 3 月營建業景氣，指標營業氣候測驗點 85.79 點，相較 2 月 89.78 點，下滑幅度達 3.99 點，創下連續三個月下滑的態勢，也是自 2016 年 12 月以來的新低。

台經院指出，營建業方面受惠於政府持續推動公共工程，且國內疫情控制得宜，房市受疫情影響尚不明顯，加上央行降息 1 碼，有助於穩定房市信心，故營建業有將近 5 成的廠商認為 3 月景氣持平；展望未來，營造業者對於工料、人力短絀仍有疑慮，加上疫情短期內不會結束，且不動產業買賣雙方對於價格認知仍有差距，故營建業仍有 4 成以上的廠商看壞未來半年景氣。

至於營造業方面，儘管近期房建業務受限於工程材料供應與出工率不如預期而延誤開工作業，所幸政府持續推動公共工程，故 2020 年 3 月有 5 成以上廠商認為景氣為持平；展望未來，儘管政府對於基礎建設推動超前佈署，但業者對於工料人力短絀之處仍有疑慮，特別是外勞引進及砂石供應方面，故營造業者看壞未來半年景氣比例則增加至 4 成以上。

而不動產業方面，2020 年 3 月國內六都建物買賣移轉件數月增率為 9.9%，因 2~3 月初國內受到疫情影響較小，剛性需求的交易量仍增加，更何況我國央行跟進降息 1 碼所致；但未來半年依舊有高達近 6 成廠商看壞房市景氣，反映受到疫情、買賣雙方對於價格認知有差距的影響，短期內交易恐呈現量縮價穩局面。

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