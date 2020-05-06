〈聯詠法說〉宅經濟需求強 Q2營收季增上看1成 下半年也樂觀

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日舉辦法說會，總經理王守仁表示，第 2 季受惠宅經濟需求發酵，SOC(系統單晶片)、大尺寸驅動 IC 成長動能強勁，營收估達 177-185 億元，季增 5%-10%，可望續創高，毛利率 31.5-33.5%，營益率 15%-17%，高標均優上季，且下半年受惠 5G 趨勢不變、新品挹注，營運也樂觀看。

王守仁指出，第 2 季平板、筆電、電視等 IT 產品 SOC 需求佳，其中，電視 SOC 受惠市占率續揚，加上客戶拉貨，業績較上季成長；驅動 IC 則以大尺寸需求較明朗。

中小尺寸驅動 IC 方面，因車載需求趨緩，不過 OLED 驅動 IC 需求續揚，整體業績持平，王守仁也認為，今年上半年 OLED 驅動 IC 出貨將優於去年全年，符合先前法說預期。

至於 TDDI(觸控暨驅動整合 IC)，第 2 季受手機 HD 需求壓抑，加上 HD 產品占整體 TDDI 出貨約 4 成，業績估較上季下滑。

展望下半年，王守仁認為，即便短期受疫情影響，消費性電子需求下降，不過若疫情控制得當，加上季節性節慶加持，需求不會太差，對營運仍樂觀看。

其中，由於 5G 趨勢明確，王守仁指出，依據客戶給的方向來看，OLED 驅動 IC 下半年出貨仍可優於上半年；TDDI 也因在手機滲透率達 5 成，今年整體出貨將較去年成長；電視 SOC 則受惠市占增加，業績同樣比去年好。

聯詠今日也公布 4 月營收，由於客戶趕在勞動連假前拉貨，營收首度衝破 60 億元，達 65.44 億元，月增 12.6%，年增 18.56%，改寫單月新高，累計前 4 月營收 234.35 億元，年增 14.51%。