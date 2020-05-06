訂單能見度高+新品上市 大江估Q2營收優於上季

大江生醫 (8436-TW) 發言人李東維今 (6) 日表示，雖然新冠肺炎疫情壟罩全球，但公司有自動化設備，可保持產品穩定生產、銷售，受惠訂單能見度高，且陸續推出新品，營運添新動能，預期第 2 季營收可望優於上季。

大江指出，雖然第 1 季營收、獲利都較上季、去年同期下滑，但在工廠產線效率提升，加上自動化設備降低營運成本，第 1 季毛利率提升至 44%，為近 5 季新高。

大江表示，將發表全系列液態新產品，導入專利技術 DOUBLE NUTRI 雙營超微乳化製程，打造功能性飲品，預期將成第 2 季營運主要動能，加上其他產品訂單能見度高，可帶帶動第 2 季營收成長。

大江子公司大江基因，日前發表全台首個自動化新冠病毒檢疫設備 QVS-96 病毒掃描機，單日檢測量從 900 個檢體，提升至 2016 個檢體，目前應用在新加坡、香港等機場，若在機場擴大配置 10 台機器，將可完成 2 萬名旅客篩檢量。

大江第 1 季營收 18.05 億元，季減 22.49%、年減 30.14%；毛利率 44.11%，季增 2.91 個百分點、年增 1.39 個百分點；營利率 23.07%，季增 3.89 個百分點、年減 4.3 個百分點；稅後純益 3.72 億元，季減 8.82%、年減 40.28%，每股純益 3.13 元。

大江第 1 季產品營收比重，飲料占比 44.7%、粉包占 30%、液態包占 10.7%；依地區來看，中國占 78.7%，亞太區占 9.1%，歐美地區占 6.9%，台灣占 5.3%。