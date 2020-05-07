〈財報〉PayPal Q1財報遜於預期 Q2財測強勁 盤後大漲8%

PayPal(PYPL-US) 於週三 (6 日) 美股盤後公布 2020 會計年度 Q1 財報，雖然營收獲利皆不如預期，但社交疏離政策催生人們網購需求，Q1 淨新增活躍用戶大幅增加 2020 萬，儘管各地區已逐步解除防疫限制，PayPal 預計第二季度將恢復強勁業務，消息一出刺激 PayPal 盤後股價聞訊大漲 8%。

週三 (6 日) PayPal 股價上漲 2.30%， 以每股 128.31 美元作收，在盤後財報發布之後，PayPal 股價聞聲再大漲 8.52% 至每股 139.24 美元。

PayPal 股價 (圖片: Google)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 46.2 億美元，年增 12%，低於市場預期的 47.4 億美元

調整後 EPS 報 0.66 美元，低於市場預期的 0.77 美元，年減 18%

總線上支付交易規模 (TPV) 報 1910 億美元，年增 18%，低於市場預期的 1942.3 億美元。

Venmo 行動支付交易規模報 310 億美元，年增 48%

PayPal 總線上支付交易規模 (TPV) 季度變化 (圖片：PayPal)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨營收報 46.2 億美元，年增 12%

營業利益報 0.4 億美元，年減 23%

淨利報 8400 萬美元，年減 87%，遠低於去年同期的 6.67 億美元

調整後 EPS 報 0.07 美元，年減 87%，遠低於去年同期的 0.56 美元，未達市場預期的 0.38 美元

公司財測與展望：

執行長 Daniel Schulman 在財報電話會議中表示：「我們的產品和服務從未像現在這樣如此被需要。隨著需求和參與度的增加，我們線上支付與客戶價值定位的結合，在 4 月份出現顯著優勢」

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情刺激線上交易，本季度網路零售平台皆出現強勁的需求增長，推動 PayPal 線上支付量，本季度活躍用戶達 3.25 億，年增 17%。

PayPal 本季度線上支付交易金額達 1910 億美元，較去年同期增長 18%，但未達市場預期；本季度淨利暴跌 87.4%，係因多增加的信貸損失準備金所致，但仍超乎市場預期，營業利益亦因為 2.37 億美元的信貸損失準備金而減少。

該公司表示：「自 3 月份全球疫情肆虐以來，不斷惡化的經濟環境，已經進一步影響 PayPal 的業務，直接衝擊旅遊和活動產業交易量和營收。」

PayPal 表示，基於 GAAP 的 EPS 數據包含收購新創公司 Honey 的相關稅收，而產生 22% 的負面收益，以及投資拉美電商巨頭 MercadoLibre 而損失 7% 的影響。

PayPal 每股盈餘走勢 (圖片: PAYPAL)

PayPal 在第一季度回購大約 750 萬股普通股，向股東返還了 8 億美元。不過疫情導致公司前景不確定性加劇，PayPal 撤回其 2020 年度財測展望。

PayPal Q2 財測 (圖片: PayPal)

PayPal 2020 年會計年度 Q2 財測：