美國務卿龐培歐力薦台灣出席WHA 譚德塞已讀不回

美國國務卿龐培歐 (Michael Pompeo)5 日在國務院記者會，呼籲世界各國支持台灣以觀察員身分參與本月稍晚舉辦的世界衛生大會 (WHA)，加劇中美就聯合國系統內領導層之間的拉鋸戰。

WHA 是聯合國組織的年度決策會議，通常以實際到場的方式召開，今年因防疫考量而改以串流直播的視訊方式於 5 月 18 日至 19 日進行，迄今 WHO 未發函邀請台灣參與。

蓬佩奧強調，世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 有權邀請台灣參與，因「前任官員過去多次這麼做過。」

譚德塞在 WHO 記者會上聽到媒體提問台灣參與 WHA 議題不發一語，由法律顧問 Derek Walton 回答。

Walton 表示，「中國台灣」是否參加是由 WHO 的 194 會員國決定，但不管是否邀請「中國台灣」以觀察員身份參與 WHA，WHO 都有安排「中國台灣」專家們參與技術事項參與討論。

中國自 2017 年以來一直阻止台灣派觀察員參加 WHA。雖說台灣的地位由 WHO 中 194 位成員絕大多數決定，但中國在亞洲、非洲和拉丁美洲等許多成員國中擁有相當大的經濟影響力。

席間，譚德塞不否認有權力邀請台灣參加 WHA，但依舊避談此問題。至於台灣參與是否有益，WHO 也拒絕公開表態。