WHO：徵求自願者進行新冠病毒「人體挑戰研究」 可加快疫苗問世

隨著疫情持續影響全球且尚未平息，世界各國皆加緊腳步研發疫苗，世界衛生組織 (WHO) 近日發表報告表示，針對自願受試者刻意感染新冠肺炎的研究是可以考慮的，可能有望加速疫苗研究，不過業界對此新型實驗則保持觀望。

WHO 表示，所謂的人體挑戰研究 (challenge studies)，即在志願者知情的情況下，在感染病毒後直接進行測試治療或預防措施，這可能會加快疫苗向公眾推出。

據 WHO 報告，人體挑戰研究「比現場疫苗試驗做起來更快」，因為以往疫苗通常大規模進行測試，並會建立實驗與對照組來做施打疫苗與否的效果，然而新冠肺炎在潛伏至痊癒通常需等待 1 至 3 個月的時間，而使研發時間拉長，這樣的新人體實驗將確保自願者迅速病發以利實驗。

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WHO 報告並列出了考慮人體挑戰研究時必須滿足的八個條件，其中包括科學依據、對潛在益處的評估、以及實驗對象的充分知情同意等。

WHO 報告解釋，這樣的臨床實驗之所以比一般疫苗研發速度要快得多，部分原因是因為，這樣的實驗目前以小規模受試者為主，相對於大型臨床實驗，將會更有效率地看出疫苗狀況以及檢測受試者的安全。

但哈佛大學公共衛生學院流行病學專家 Marc Lipsitch 領導的團隊也在近日發表的論文中建議，這樣的研究計畫具有降低全球冠狀病毒死亡率的潛力，不過可能會對自願者構成了潛在且危險的健康風險。

Marc Lipsitch 在 3 月份發表於《傳染病雜誌》(Journal of Infectious Diseases) 上的一篇文章中表示：「顯而易見，自願者感染活病毒，可能會導致嚴重疾病，甚至是死亡。」

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