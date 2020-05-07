台驊Q1獲利年減4成 EPS創4年來單季新低

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (7) 日公布第一季財報，由於主要市場中國受新冠肺炎疫情衝擊，單季稅後純益 2175 萬元，年減 40.93%，每股純益(EPS)0.19 元，創 2016 年第一季已來單季新低。

台驊第一季合併營收 25.36 億元，年減 2%，營業毛利 4.19 億元，年減 8.5%，毛利率 16.53%，年減 1.17 個百分點，營業利益 4111 萬元，年減 19.69%，營業利益率 1.62%，年減 0.36 個百分點。

台驊說明，疫情造成中國封城封港，工廠因缺工、缺原物料以及跨城市運輸中斷等問題，無法生產出貨，據全球經濟預測機構 IHS Markit 統計，第一季中國海運出口至美國貨量較去年同期衰退達 21.5%，創 2005 年來新低。

由於台驊近 70% 營收來自中國，第一季中國地區營收衰退 6.4%，所幸，集團近年來擴大東南亞投資、爭取台商回流業務，並擴大建置鐵路銷售團隊、發展非美航線業務等，台灣和東南亞地區營收分別年增 8.24%、8%，緩和衝擊。

台驊強調，今年以來嚴格進行客戶結構控管，淘汰應收帳款帳期不良或毛利率不佳的客戶，並執行費用撙節政策，毛利率 16.53% 仍維持在平均 16-17% 的水準。

展望後市，台驊指出，具備與船公司、航空公司及中歐鐵路公司簽有長期合約等優勢，在此次疫情的衝擊下，可保有充足的營運彈性，即時調整產品策略，有效執行費用撙節。

同時，今年台驊於中國和台灣地區成立雙營運總部，中國營運總部負責持續尋找合同物流企業投資，完整中國進口一條龍供應鏈，而台灣營運總部將積極開發台商回流業務，並投資東南亞市場、擴大與非洲和中南美洲海外代理合作。

其中，台驊將擴大在東南亞地區海空運銷售團隊編制，並開發集團內亞洲地區和國際代理夥伴東南亞 - 歐美長程線業務。

而在中國，台驊認為，去年因關稅問題而抑制需求採低庫存策略的廠商，待疫情緩和後將有大量貨量回流的可能，未來中國進出口量皆有機會較去年成長，將持續尋找中國合同物流投資標的，擴大中國倉庫和運輸的團隊。