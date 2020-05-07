鮮活果汁首季純益1191萬元 EPS 0.35元 營運逐步回穩

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 受新冠肺炎疫情影響，今年營收大幅下滑，但首季財報出爐，毛利率仍維持在 34.42% 高水準，單季也仍有獲利，稅後純益 1191 萬元，年減 86.93%，每股純益為 0.35 元。

鮮活果汁 2020 年第一季營收為 3.66 億元，毛利率 34.42%，季減 3.5 個百分點，年減 1.54 個百分點，稅後純益 1191 萬元，季減 86.16% 年減 86.93%，每股純益為 0.35 元。

鮮活果汁 4 月營收 2.27 億元，月增 54.33%，年減 27.84%，累計前 4 月營收達 5.93 億元，年減 40.79％，隨著中國手搖茶飲產業逐漸進入旺季，預期中國疫情趨緩，消費需求將持續增溫，帶動營收上揚。

鮮活今年初受中國新型冠狀病毒疫情影響，影響營收及獲利，不過隨著 3 月起中國餐廳及手搖茶飲門市陸續重啟營運，3 月營收較 2 月明顯成長，4 月合併營收 2.27 億元，雖仍受到中國經濟活動未能全面復甦影響，尚未達到去年同期水平，然相較去年同期，年減幅度已逐月收斂。

展望第二季，鮮活果汁預期，隨著中國疫情趨緩，且手搖茶飲產業進入旺季，合併營收可望逐月上揚、回到去年水平，如今中國為推動經濟復甦、提振居民消費，於多個城市發放消費券，消費需求將逐步回溫，下半年營運可望回復穩健發展。