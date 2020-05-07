崇佑採多方結盟開發模式 擴大掌握金屬建材納入設計商機

金屬裝飾材料廠崇佑 - KY(5543-TW) 與上海堯舜建築設計集團簽訂戰略合作伙伴協議；崇佑董事長張建智指出，堯舜每年設計工程的設計總工程金額超過人民幣 400 億元，若可爭取 3-5% 的金屬建材使用，將可為崇佑帶來可觀營運商機。

崇佑過去累積包括大連地鐵、北京地鐵、南京地鐵、北京新機場線、菲律賓輕軌、雅加達機場 T3 航站樓、北京大興機場等大型公共工程經驗，且可提供客戶一條龍解決專業技術，崇佑指出，這次和堯舜建築設計集團結盟成為戰略合作伙伴，未來可為大陸相關工程業界，提供更高規格產品及技術的方案，同時擴大公司自有品牌市場滲透率。

堯舜企業成立於 1987 年，是經中國國家建設部批准設立的建築工程綜合甲級設計企業，總部設在上海，是集技術、投資、建設、管理為一體的跨行業、跨地區的集團化企業。主要從事規劃與建築設計、房地產投資開發、酒店投資管理。

随著中國大陸疫情趨緩，當地基建及民間建築工程復工，崇佑認為，與堯舜成為戰略伙伴之後，也可共同將營運觸角伸向更多市場，並本著「強強聯手」的合作關係，互蒙共利，爭取更多的工程商機。



張建智指出，崇佑致力掌握產業關鍵技術，已取得多項專利技術，並透過強化產品及銷售管道之整合以佈局多元領域之銷售，目前除在中國大陸不斷擴充各地版圖。也把業務推到台灣、及東南亞新興市場，以多面向的經營策略，充實集團營運規模。

台灣市場部分，崇佑已在日前取得台北市萬華區青年公共住宅二期工程訂單，契約金額計 7800 餘萬元，預計 2020 年完工驗收。另外，在東南亞地區，崇佑近來已採取異業結盟合作模式，以及代理經銷策略，在印度、印尼、馬來西亞、越南及柬埔寨等地布局設點。