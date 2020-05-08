奇景TDDI需求仍強 Q2營收估季減5%內

面板驅動 IC 廠奇景 (HIMX-US) 表示，第 2 季受惠疫情帶動，筆電、監視器、智慧型手機和平板電腦等產品需求強，推升 TDDI(觸控暨驅動整合 IC) 業績續揚，但因汽車等高毛利產品出貨動能趨緩，營收估計減 5% 內，毛利率則因產品組合變動，滑落至 20.2% 至 20.6%。

奇景表示，第 2 季業務受疫情干擾，電視和汽車產品衝擊大，不過，由於在家工作和線上教育趨勢帶動，筆電、平板產品需求激增，且平板 TDDI 屬新品，第 1 季占營收比重達 5%，並預計成長動能延續至全年。

此外，奇景指出，即便全球智慧型手機市場疲軟，公司智慧型手機的 TDDI 業務仍看到非常強勁的成長動能，整體 TDDI 需求明朗。

不過，由於疫情導致工廠停工，奇景預計，第 2 季晶圓級光學鏡頭 (WLO) 出貨量將較上季減少，加上工廠產能利用率下降，估毛利率下滑 2.1-2.5 個百分點，約 20.2% 至 20.6%。

展望後市，奇景認為，全球經過長時間的封鎖，中國跟許多國家近期已規劃開放疫情封鎖管制，但因封鎖對終端消費產生深遠影響，市場能見度仍不高。