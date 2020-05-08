華通首季純益創歷年同期新高 EPS 0.78元 Q2仍具動能

PCB 廠華通 (2313-TW) 今 (8) 日公布第一季財報，營收、獲利同創同期新高，稅後純益 9.29 億元，年增 1.95 倍，每股純益 0.78 元，營運逆勢成長，也優於法人預期；展望第 2 季，除 5G 趨勢不變外，遠距辦公以及線上教學的型態，使平板、筆電訂單增溫，增添華通第二季營運柴火。

華通重慶二期廠已動工，最快明年上半年可提供產能。

華通今年第一季營收 120.9 億元，毛利率 18.86%，季減 4.55 個百分點，年增 8.52 個百分點，稅後純益 9.29 億元，季減 35.58%，年增 1.95.47%，每股純益為 0.78 元。同屬蘋果供應鏈的欣興 (3037-TW) 今年第一季稅後純益 3.82 億元，每股純益為 0.26 元。

華通今年第一季受疫情影響營運，但手機客戶用板構往高階（Anylayer HDI）設計方向發展不變，加上公司接單與產能調配等應變能力佳，在不確定環境下優先滿足客戶需求，維持營運穩定。華通在產能、技術及服務領先同業優勢下，成手機客戶開發新機種的首選供應商，帶動業績成長。

華通 4 月營收 46.3 億元，月減 3.7%，年增 14.7%，仍是歷年同期新高；累前 4 月營收為 167.2 億元，年增 15.35%

配合 5G 通訊發展，中國官方也積極推動 5G 手機普及，以快速帶動整體相關應用的市場成形，據傳未來將有 5G 新機補貼政策出爐，中系手機品牌廠可望醞釀進一步追單潮。

對於下半年，包含美系手機大廠可能延後或下修今年手機出貨、TWS 耳機產品可能採用 SIP 解決方案，華通表示，目前量產前測試仍按照既定進度，將按部就班把量產前準備工作完成，把客戶要求的品質和交期做好。

華通表示，手機、軟硬複合板等產品，淡旺季較其他基礎建設類產品更為明顯，近年除努力拓展新客戶及新產品應用有斬獲，並謹慎進行產能擴充，已將個別單一客戶產品的影響比重逐年降低，健全手機以及軟硬複合板接單狀況。

華通不斷以 Anylayer HDI、類載板、軟硬複合板等高端技術，滿足客戶對 3C 電子輕、薄、短、小的設計需求，因應未來 5G 時代，著眼市場對高階 HDI 製程需求商機，華通重慶二期廠區去年 10 月奠基，廠區規畫投資約 150 億元、年產能 500 萬平方英呎，將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快 2021 年上半年即可正式量產。