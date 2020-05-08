高階顯卡散熱風扇出貨增 動力-KY 4月營收年增逾4成 創同期新高

散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 今 (8) 日公布 4 月營收，受惠新冠肺炎疫情，宅經濟推升高效能運算系統 (HPC) 需求增溫，帶動高階顯示卡散熱風扇出貨量增加，動力 4 月營收 1.34 億元，創同期新高，月減 1.03%、年增 46.58%；累計前 4 月營收 3.86 億元，年增 5.69%。

動力也公布第 1 季財報，營收 2.52 億元，季減 25%、年減 8%；毛利率 27.7%，季減 5.38 個百分點、年增 6.5 個百分點；營利率 7.46%，季減 10.7 個百分點、年減 0.62 個百分點；稅後純益 1301 億元，季減 48.68%、年增 14.79%，每股純益 0.47 元。

動力表示，雖然第 1 季受到疫情影響，工作天數減少，不過因高階顯示卡用散熱風扇出貨比重增加，毛利率也攀升至 27%，寫新猷，預期隨著 INTEL 發表新一代 CPU、NVIDIA 推出 7 奈米製程的 Ampere RTX 30 系列繪圖晶片，及 AMD 將在下半年推出 7 奈米製程的 Navi 2X RX60 系列高階繪圖晶片，預期帶來新一波換機需求，高階相關散熱風扇出貨量可望進一步提升，並挹注獲利表現。

5G 產品方面，動力正與下游客戶積極開發 5G 通訊用路由器及伺服器等散熱產品，預計下半年進入測試認證階段。