平板電腦EMI材料需求提升 鼎炫4月營收雙增3成

衡器暨專業 EMI 材料廠鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (8) 日公布 4 月營收達 1.84 億元，較上月 1.41 億元成長 30.84%，較去年同期 1.42 億成長 30.01%。受惠應用在筆電與平板 EMI 材料主要客戶拉貨力道回升，強勁需求帶動營運升溫；鼎炫 2020 年前 4 月營收為 5.33 億元，年減 1.03%。

鼎炫主管表示，4 月營收成長，另一部分原因來自衡器事業外銷 ODM 遞延訂單出貨，帶動營收成長。

根據 DIGITIMES Reserch 最新統計，全球平板電腦首季受疫情影響訂單出貨遞延，加上遠距上班與教學需求提升，估第二季全球平板電腦出貨量將大幅季增 45.5% 達 3600 萬台，也較去年同期增加 9.9%。

鼎炫為因應目前 EMI 材料客戶訂單需求，集團色已積極提升旗下中國重慶川揚廠、昆山隆揚廠材料產能稼動率，提升模切加工自動化生產與自動化倉儲物流效率。

鼎炫今年第 1 季稅後純益 8738 萬元，年增 26%，創歷年同期新高，每股純益 1.74 元；去年稅後純益 4.17 億元，年增 2.03%，每股純益 8.14 元，擬配 5 元現金股利。