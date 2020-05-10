〈分析〉新冠疫情拉升美國負債 提高通膨率成最強解藥？

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟造成了重創，並導致美國失業人口攀升，而遭到解雇的勞工們，正無力償還卡債、車貸、以及就學貸款等負債，此外，營運受到衝擊的美國企業，也面臨嚴重的債務違約風險。

由於美國金融市場環環相扣的特性，不同企業及家庭之間的債務償還能力亦息息相關，在整體負債水位較高的情況下，即便只是某間企業發生債務違約的問題，亦將可能牽動整體放款市場，並衝擊其他債務人的還款能力，最終導致資產泡沫化的風險上升，並對整體經濟造成損害。

美國公共及私人債務佔整體 GDP 的比重 (圖：Bloomberg)

疫情下的美股困境：負債攀升 + 現金流萎縮

而企業負債的攀升，亦將衝擊美國經濟復甦的能力，受到疫情的影響，導致企業營收急速衰退，現金流量亦大幅萎縮，因此，企業需要花費較長的時間才能將貸款還清，而在償還負債之前，企業進行投資及擴張的能力亦受到限制。

此外，由於就業人口面臨沉重的債務負擔，使得這些勞工難以轉職或進修，進而導致整體就業市場的效率低落。

而為了疏緩企業及家庭的債務負擔，並降低負債規模增加對經濟所造成的風險，政府可提供紓困方案，將「企業及家庭負債」轉換為「政府負債」，並將環環相扣的複雜債務關係單純化，但是，對於政府而言，由於紓困基金規模有限，如何妥善分配亦是個難題。

削減負債的良方：提高通膨率

政府除了提供紓困資金之外，對於解決負債攀升的問題，提高通膨增長率亦為一個方法。由於債務的名目利率通常是固定的，通膨率的增加，將有助於壓低實質利率，進而減輕債務壓力，若將長期通膨增長目標由 2% 調升至 4%，將可以大幅削減美國整體的負債規模。

經濟學家 Joshua Aizenman 及 Nancy Marion 指出，在 1946 年至 1955 年的戰後時期，美國政府便曾經藉由提高通膨增長率，以減輕負債攀升的壓力。政府將這 10 年之間的平均通膨率控制在 4%，使得負債佔整體 GDP 的比重大幅減少了 40%。

因此，經濟學家認為，透過提高通膨增長率，將可減輕疫情對於企業所造成的財務壓力，且有助於降低美國整體負債的水位。

但是，提高通膨增長率亦會導致其他潛在問題，儘管通膨率的增加減輕了債務人的壓力，但卻將壓力轉嫁至債權人，導致債權人的資產受到侵蝕。

此外，通膨增長率的上升亦將導致實質薪資縮水，就理論上而言，薪資的漲幅應該要能夠跟得上通膨的增幅，但實際上，薪資是否能順利上漲，仍取決於勞動階級的協商能力。

在戰後時期，由於工會勢力強大，加上就業市場強勁，因此得以支撐薪資穩定增長。但目前的狀況與戰後時期有所不同，由於工會勢力日漸式微，再加上產業集中度提高，因此衝擊了勞動人口的協商能力，而近日來大幅攀升的失業人口，亦導致薪資漲幅受限的問題更加嚴重。

因此，若政府有意透過提高通膨率解決負債問題，有必要同時制定相關政策，以調升最低薪資水準，並強化工會的勢力。經濟學家認為，在有相關配套措施支持的情況下，透過提高通膨率減輕債務負擔，將有助於加速經濟恢復至疫情前的水準。

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