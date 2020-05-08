筆電出貨躍進 仁寶、廣達4月營收創今年新高 和碩站穩千億元

代工廠 4 月營收出爐，受惠遠距商機發酵，仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW) 筆電出貨皆月增逾 1 成，帶動 4 月營收創下今年單月新高，和碩更續站穩千億元，展望第 2 季，業者表示，在遞延訂單、遠距商機延續下，營運可望優於第 1 季，但下半年需求還須觀察。

仁寶 4 月合併營收 943 05 億元，月增 16.8%，年增 15.3%，為近六個月新高，今年前 4 月營收 2763 52 億元，年減 5.5%。

出貨方面，仁寶表示，客戶 4 月拉貨又急又快，單月筆電出貨成長至 430 萬台，月增 16.2%、年增 10.2%，累計前 4 月筆電出貨 1210 萬台，非個人電腦方面，受惠遠距商機、客戶庫存回補，月增幅皆有雙位數，其中教育平板出貨強勁。

展望未來，仁寶指出，4 月基期較高，預期 5 月營收將較 4 月小幅下滑，但第 2 季受惠遠端工作、遠距教學商機，商用、教育產品客戶追單力道強勁，整體出貨可望大幅增加，上半年力拚持平去年，看好若疫情獲得控制，今年營運可望逐季成長，而非個人電腦包含平板、IoT、穿戴裝置等，也有機會成長。

廣達 4 月合併營收達 833.97 億元，月增 6.77%、年增 6.75%，為今年單月新高，累計今年前 4 月營收 2736.61 億元，年減 8.61%，4 月筆電出貨量為 460 萬台，月增 9.52%，為近年來單月新高，累計今年前 4 月出貨 1190 萬台。

展望第 2 季，法人表示，隨著中國廠區復工，客戶遞延訂單陸續出貨，廣達第 2 季因第 1 季基期較低、需求遞延下，筆電、伺服器都可望成長，下半年則還要觀察歐美疫情變化，伺服器則維持年增雙位數目標。

緯創 4 月合併營收達 668.75 億元，月減 2.13%、年增 5.23%，累計今年前 4 月合併營收達 2405.6 億元，年減 10.83%，緯創表示，3 月基期較高，因此 4 月除伺服器出貨小幅成長、筆電出或持平外，其餘產品出貨皆小幅下滑，但仍優於預期。

出貨方面，緯創 4 月筆電出貨達 170 萬台持平上月，桌機、顯示器出貨量分別為 90、75，月減約 1 成，伺服器出貨量則達 20 萬台，月增 11%，累計前 4 月出貨，筆電 525 萬台、桌機 340 萬台、顯示器 280 萬台、伺服器 66 萬台。

展望未來，緯創預期，4 月基期仍高，預期 5 月筆電、桌機出貨小幅下滑，顯示器持平、伺服器則維持小幅成長，但受惠在家工作需求成長，預期第 2 季營運仍可望優於第 1 季，估筆電、伺服器、顯示器出貨都將季增兩位數，桌機也可望季增 3-5%。

和碩 4 月合併營收達 1037.74 億元，月增 2.71%、年減 7.96%，續站穩千億元，累計今年前 4 月合併營收 3822.67 億元、年減 6.05%。

和碩 4 月筆電出貨 90-95 萬台、月增 6 成，桌機出貨量為 75 萬台片，持平上月，累積今年筆電出貨 235-255 萬台，桌機 280 萬台片。

和碩表示，4 月筆電需求強勁加上遞延產品出貨，推升營收回升，預期第 2 季整體筆電需求將維持高檔，法人預期，在遞延產品出貨、客戶新品帶動下，和碩三大產品線出貨都將成長，第 2 季營運將優於第 1 季。

英業達 4 月合併營收達 492.86 億元，月增 17.63%、年增 25.7%，創 2018 年 9 月以來，近 20 個月新高，累計今年前 4 月合併營收達 1379.65 億元，年減 10.46%。

英業達 4 月筆電出貨量達 200 萬台，月增 11.1%、年增 42.8%，累計前 4 月出貨達 540 萬台。

英業達指出，受惠遠端工作商機、遞延產品出貨挹注下，預期第 2 季筆電、伺服器出貨量都將季增兩位數，其中筆電成長幅度最大，智慧裝置則預期持平第 1 季。