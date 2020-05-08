緯穎首季純益年增2成 EPS 8.37元

緯創 (3231-TW) 旗下伺服器廠緯穎 (6669-TW) 今 (8) 日公告第 1 季財報，受疫情影響供應鏈，稅後純益 14.63 億元，季減 24.94 %、年增 22.53%，每股純益 8.37 元，展望今年，緯穎仍看好長期雲端資料中心需求，今日也通過，將發行不超過 100 億元的普通公司債。

緯穎第 1 季合併營收 351.37 億元，季減 29.09%、年減 8.58%，毛利率 7.52%，季增 0.21 個百分點、年減 1.44 個百分點，營益率 5.15%，季減 0.51 個百分點、年增 1.1 個百分點，稅後純益 14.63 億元，季減 24.94 %、年增 22.53%，每股純益 8.37 元。

緯穎表示，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，導致整體供應鏈受阻，第 1 季伺服器出貨與營收同步下滑，但較去年同期，因產品組合改變，獲利優於去年同期。展望今年，緯穎看好雲端資料中心產業長期需求穩健，但考量疫情不確定性，對今年營運審慎樂觀。

另一方面，緯穎今也公告 4 月合併營收達 132.08 億元，月增 21.52%、年增 7.49%，今年前 4 月營收 483.56 億元，年減 4.67%，因應疫情衝擊全球經濟與供應鏈，緯穎董事會也通過將發行不超過新台幣 100 億元普通公司債，確保營運資金充裕，支持存貨充足穩定，並維持營運彈性。