台股下周挑戰「萬一」年線關卡 得看歐美解封進度

台股周線收黑下跌 90.72 點站穩 10900 點，上市公司市值微幅縮水 2680 億元，守住 33 兆元關卡，投信表示，台股站穩季線後將挑戰「萬一」年線關卡，接下來將視疫進度與歐美何時解禁，帶動整體需求回升。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，隨著指數大幅反彈並進一步挑戰「萬一」的年線關卡，預估短線將持續震盪整理，接下來則看歐美何時解除封城後，總體需求回升的速度將是台股突破萬一關卡的關鍵。

廖哲宏進一步指出，受到疫情影響，各國 3 月起陸續下令封城，進而影響總體經濟表現，導致短期失業率大幅攀升，但短期的總經數字主要是受到封城影響，隨著歐美各國陸續於五月逐漸解除封城，經濟活動有望逐漸回復。

從基本面來看，廖哲宏指出，中國短期需求有逐漸回溫跡象，預期隨著歐美各國 5 月陸續解除封城後，預期將推升整體需求回升；以 5G 為例，中國目前對於 5G 的基礎建設仍持續進行，儘管 5G 手機需求遞延，但仍是今年科技的重要主軸之一。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，大盤站穩季線後呈現趨勢向上黃金交叉月線，短線盤勢看法仍偏狹幅向上整理，加上美國科技、能源、金融股反彈表現亮眼。

周書玄指出，儘管市場有美中貿易談判影響華為上游供應晶片出貨等少數干擾之雜音，但台灣廠商於全球運籌與提前生產基地外移，則有機會獲得全球轉單效應，包括: 筆電、桌機、伺服器、雲端互聯網、上游材料與個人健康與娛樂裝置等相關廠商第 2 季業績仍表現可期。